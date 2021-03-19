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  4. Balık ayıklarken enfeksiyon kaptı! Elini kolunu kullanamaz hale geldi

Balık ayıklarken enfeksiyon kaptı! Elini kolunu kullanamaz hale geldi

19.03.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek hazırlarken mutfakta meydana gelen bir kaza Çinli kadının kabusu oldu. Öyle ki balık ayıklarken başparmaklarında kesikler oluşan kadın, neredeyse ellerini ve kollarını kullanamaz hale gelmişti.

Balık ayıklarken enfeksiyon kaptı! Elini kolunu kullanamaz hale geldi

New England Tıp Dergisi’nde yayınlanan ilginç vaka 63 yaşındaki Çinli kadının başına gelen durumu sayfasına taşıdı.

Söz konusu açıklamada şöyle yazıyordu: "Deniz ürünleri pazarından satın aldığı balıkları temizlerken başparmaklarını kesen kadın, altı hafta sonra lezyonlar geliştirmeye başladı. Mevcut kliniğin fizik muayenesinde ağrılı pembe nodüller ve her iki kolda kanamalı bir kabuk olan ülserler ortaya çıktı. Bir biyopsi örneği alındı ve çok sayıda granülom (mikobakteri, mantar, parazit) ortaya çıktı.’’

GENELLİKLE KİRLİ SUDAN KAYNAKLANAN ENFEKSİYON

İnsanlar normalde Mikobakterium Marinum'u ciltteki çatlaklar sayesinde enfeksiyonlu kirli sudan alırlar. Bu durumda kadın, balığı temizlerken baş parmaklarını kestiği için enfekte olmuş.

Öte yandan görülen durum üzerine yakındaki bir kliniğe giden ve mantar önleyici ilaç kullanan kadın için hiçbir ilaç çare olamadı. Altı ay devam ettiği ilaçlarını doktorlar değiştirdi. Bakteriyel enfeksiyon tam bir iyileşme ile başarılı oldu.

Bir yıl sonra yapılan bir takip, nodüllerin gittiğini ancak izlerin kaldığını gösterdi.

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Çin

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