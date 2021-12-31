Balık burcu 2022 yıllık burç yorumları! 2022 yılında balık burcunu neler bekliyor?

Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burçları yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her yıla başlarken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2022 balık burcu yorumunu hazırladık. İşte balık burcu 2022 yıllık burç yorumu...

BALIK BURCU 2022 YILLIK YORUMU (20 ŞUBAT-20 MART)

2022 yılına Venüs Retrosu ile başlıyoruz. 7 Şubata kadar Venüs Retro harekette olacak. Bu retro sürecinde eski aşklar, eski dostlar gündeminizde olabilir. Özellikle beklemediğiniz insanlardan adımlar görebilir veya beklemediğiniz sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu süreç boyunca ilişkilerinizde geleceği düşünerek, daha iyisine odaklanmalısınız. Mevcut ilişkilerinizdeki sorunları çözebilir, ilişkilerinizi daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Sorunlu ilişkilerde, sizi beslemeyen, sizinle denk olmayan birlikteliklerde ise sorgulama ve gel gitler söz konusu olabilir.

29 Aralık 2021 tarihinde Balık burcuna geçen Jüpiter, 11 Mayıs tarihine kadar burada ilerleyecek. Bu transit boyunca hayatınızda iyileşme, şans ve fırsat içeren durumlarla karşılaşma ön planda olacaktır. Aşk ilişkileri ve çocuklardan yana şanslarınızın özellikle artacağı bir dönem. Çocuk sahibi olabilir, gebelik haberi alabilirsiniz. Çocuk sahibi olmaya dair alınacak medikal destekler sonuç verebilir. Aşk ilişkilerinizde iyimserlik, yapıcılık ve romantizm artabilir. Bu dönemde her konuda aşırılık ve abartılara gitmeye açık olduğunuzu unutmamalı, iç kontrol çalıştırmalı ve öz denetimle hareket etmelisiniz. Sağlıkla ilgili konulardan kaynaklı ufak operasyonlar geçirebilirsiniz. Kilo alımına açık bir dönem olabilir. Rahatlık ve konfor isteğiniz artacağı için kilo verme zorlukları, bununla ilgili operasyonlar geçirme de bazı Balıklar için gündeme gelebilir.

AŞK HAYATINIZ HAREKETLENECEK

11 Mayıs tarihinde Jüpiter, Balık burcundan Koç burcuna geçecek. 28 Ekim tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu transitin burcunuza etkileriyle para trafiğiniz hızlanacak. Özgüveniniz artarken, aşk hayatınızda daha yüksek duygular ortaya çıkacaktır. Sevdiklerinizle, partnerinizle keyifli seyahatlere çıkabilirsiniz. Riskli yatırımlardan elde edeceğiniz kazanç ve kayıplar daha büyük olabilir. Kariyerinizle ilgili alanda yeni bir sayfa açılabilir.

30 Nisan tarihinde Boğa burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında planınızda olmayan gündemler karşınıza gelecektir. Bugünlerde yaşayacağınız tanışmalar, uzun vadede duygusal birlikteliklere dönüşebilir. Bu dönemde kuracağınız sosyal bağlantılar, finansal konularda destek ve fayda göreceğiniz ilişkileri getirebilir. Nisan ve Mayıs ayları boyunca finans, sanat ve ilişkilerle ilgili konular ön planda olacak. Sanatsal çalışmalar, sanatla ilgili meslekler yapanlar için verimli dönemler, sanata dair eğitimler ve kurslar dönemin enerjileriyle gündeminizde olabilir.

KAFA KARIŞIKLIKLARI ARTACAK

10 Mayıs - 4 Haziran tarihleri aralığında Merkür İkizler burcunda retro harekette ilerliyor. Retro döneminde kafa karışıklıkları, dalgınlıklar, anlık heveslerle alınacak kararlar, aile ilişkilerinde fikir ayrılıkları ve kısa süreli sözlü tartışmalar gündeme gelebilir. Esnek olmanın ve değişikliğe açık olmanın size retro dönemi boyunca kazandıracağını unutmayın. Alım-satım, iş girişimi ve yatırım konularında çok daha fazla dikkatli ve titiz olma zamanı. İmza atmaktan şartlar el verdiğince kaçının.

Temmuz ve Ağustos aylarında Kuzey Ay Düğümü, Mars ve Uranüs arasında gerçekleşen kavuşumun etkilerini deneyimliyor olacağız. Bu aylarda, Nisan ve Mayıs aylarındaki gündemleriniz tekrar ortaya çıkabilir, tamamlanabilir veya sonuçlanabilir. Büyük bir finansal girişime dahil olma, geleceğinize dair isteklerinizin peşinden gitme cesareti karşınıza gelebilir. Bazı Balık burçları için evlilik teklif etme, evlilik teklifi alma gündemleri ortaya çıkabilir. Bazılarınız içinse yurtdışı ve yurtiçi seyahatler artacaktır. Özellikle bir süredir yapmak istediğiniz konuları bu dönemde gerçekleştirebilirsiniz. Önemli bir dileğinize, isteğinize kavuşabilirsiniz. Araç alma, araç yenileme konuları da gündeme gelebilir.

EV İLE İLİŞKİLİ KONULAR GÜNDEMDE OLACAK

Jüpiter, 28 Ekim tarihinde Balık burcuna geri dönüyor ve 20 Aralık tarihine kadar burada kalıyor. Bu dönemde, bir önceki Balık seyahatindeki konuların tekrar üzerinden geçecek ve yarım kalan durumları tamamlanmanız için son şansı tanıyacak.

31 Ekim tarihinde Mars gerilemeye başlıyor ve 2023 yılı Ocak ayı içerisinde retrosunu bitiriyor olacak. Mars'ın Retro hareketiyle, Mayıs-Haziran ayında gündeme gelen konular tekrar karşınıza gelebilir. Bahar aylarında gündeme aldığınız konuları sonbahar ve kış aylarıyla aksiyona ve tamamlamaya götürebilirsiniz. Bu dönem eviniz için harcama yapmayı, ev içinde tadilatları gündeme getirecektir. Bazılarınız için taşınma konularıyla birlikte çıkan parça parça harcamalardan bahsedecektir. Yurtdışında eğitim alma, yurtdışı seyahatleri gibi konularda planlarınız değişebilir.

