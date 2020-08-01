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Balık burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart)

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ağustos ayı Balık burcu yorumumuzu hazırladık.. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan Balık burçlarını bu ay neler bekleyecek? Balık burcunu 2020 Ağustos ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Balık Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...

Balık burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ağustos ayı balık burcu yorumumuzu hazırladık.. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan balık burçlarını bu ay neler bekleyecek? Balık burcunu 2020 Ağustos ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında balık burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ağustos aylık burçlarda balık burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Balık Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...

Balık burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart)

Bu ay iş ve özel hayatınızda zevkleriniz, istekleriniz, hedefleriniz öne çıkacak. Günlük rutininizin dışına çıkarak farklı aktivitelere katılabilir, bir kurs veya eğitime başlayabilirsiniz. Yurtdışı ve eğitim konularında netleşme ve sonuçlanmaların olacağı, davalar ve yasal başvurularla ilgili ise uzun ve zahmetli bir süreç geçirebileceğiniz dönemdesiniz.

Finansal alanda ay boyu daha titiz olmalı, paranızı yönetme konusunda olgunlukla hareket etmelisiniz. Elinizdeki parayı korumak ve yönetmek, para kazanmak veya kazanç ve harcama arasındaki dengeyi tutturmak için çaba harcarken, bu süreç sizi zihnen yorabilir.

AĞUSTOS 2020 TÜM BURÇLARIN AYLIK BURÇ YORUMLARI

7 Ağustosta başlayan Venüs hareketi, bu tarihten itibaren aşk hayatında yoğun duygular ve etkileyici paylaşımlarla karşılaşmanıza fırsat tanıyacak.

Çocuk sahibi olma, çocuklarla keyifli ve uyumlu bir enerji içinde olma adına oldukça destekleyici bir ay. Gebelik haberleri alabilirsiniz, doğurganlığınız artabilir. Aile içinde sağlıkla ilgili mevcut rahatsızlıklar son bulabilir.

4-13 ve 24 Ağustos tarihleri civarında finansal konularda en çok dikkat etmeniz gereken zamanlarda olacaksınız. Bir risk alarak başarı sağlayabilir, kaygı ve hırsla ise paranın bereketini azaltabilirsiniz. İlişkilerde bencil ve yönetici tavırlar içinde olabilirsiniz. Karşınızdakilerin istediğiniz ve beklediğiniz gibi hareket etmesini talep edebilirsiniz. Arkadaşlar ve yeni flört adayları için adı atmak isteyebilir, iletişime geçebilirsiniz.

19 Ağustos'ta Yeni Ay gerçekleşiyor. Çalışma ortamınıza yeni kişiler dahil olabilir, dönemsel ve geçici yoğunluk-sakinlik ile karşılaşabilirsiniz. Tahmin yapmak ve planlama için destekleyici olmayan bir zaman.

AĞUSTOS 2020 TÜM BURÇLARIN AYLIK BURÇ YORUMLARI

20 Ağustos'a kadar Merkür, 22 Ağustos'a kadar ise Güneş Aslan burcunda olacak. Bu tarihe kadar planladığınız pek çok iş karışırken, planlamadığınız şans ve fırsatlarla karşılaşacaksınız. Bu yüzden akışta kalmalı, pozitif enerjiyi korumalısınız. İş hayatında çalışma arkadaşlarıyla yardımlaşmalar önem kazanabilir.

Balık Burcu Ağustos 2020 aşk yorumu

22 Ağustostan itibaren ise ilişkilerde yeni bir düzen içine girebilirsiniz. Kısa süreli bir ilişki, yeni başlayan bir ilişki oturmaya başlayabilir. İlişkilerde istediğiniz düzeni var etmeye odaklanacaksınız. Egosal krizlere dikkat etmeli. Özgüven problemleri ilişkilerde karmaşa ve parça parça pek çok ilişki-flört durumlarını getirebilir.

Astrolog Merve Rençber

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