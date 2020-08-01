Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ağustos ayı balık burcu yorumumuzu hazırladık.. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan balık burçlarını bu ay neler bekleyecek? Balık burcunu 2020 Ağustos ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında balık burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ağustos aylık burçlarda balık burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Balık Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...

Balık burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart)

Bu ay iş ve özel hayatınızda zevkleriniz, istekleriniz, hedefleriniz öne çıkacak. Günlük rutininizin dışına çıkarak farklı aktivitelere katılabilir, bir kurs veya eğitime başlayabilirsiniz. Yurtdışı ve eğitim konularında netleşme ve sonuçlanmaların olacağı, davalar ve yasal başvurularla ilgili ise uzun ve zahmetli bir süreç geçirebileceğiniz dönemdesiniz.

Finansal alanda ay boyu daha titiz olmalı, paranızı yönetme konusunda olgunlukla hareket etmelisiniz. Elinizdeki parayı korumak ve yönetmek, para kazanmak veya kazanç ve harcama arasındaki dengeyi tutturmak için çaba harcarken, bu süreç sizi zihnen yorabilir.