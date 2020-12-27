Balık burcu yıllık yorum 2021... Balıkların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Balık burcunu 2021'de neler bekliyor?

Son dakika Balık burcu 2021 yorumu... Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Yeni yıla girerken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel Balık burcu 2021 yorumumuzu hazırladık... Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla girerken yeni umutlar, istekler, kariyer planlamaları, evlilik, spor, diyet, yatırımlar gibi birçok konuda kararlar alacağız. Yeni yılda bu kararların birçoğunu yerine getirmek için çalışmalar yapacağız. Peki 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan Balık burçlarını bu yıl neler bekleyecek? Balık burcu 2021 yıllık yorumunda nasıl gelişmeler olacak? 2021 yıllık burç yorumlarında Balık burcunun sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Balık burcunun yıllık 2021 yorumunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Balık burcu 2021 yorumu ve burç yorumları... 2021 YILINDA GÖKYÜZÜNDE NELER YAŞANACAK, BALIKLAR NASIL ETKİLENECEK? Bu yıl gökyüzünde gerçekleşecek olaylar şu sırayla gerçekleşecek; Balık burcunda yıl boyunca Satürn'ün ilerlemesi Balık burçlarını da etkileyecek. 30 Ocak - 22 Şubat tarihlerinde Balık burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosu Balık burcunda da etkilerini gösterecek. 13 Mayıs'ta Balık burcunda kendini gösterecek olan jüpiter, 28 Temmuz tarihinde Balık burcundan ayrılacak. 29 Mayıs - 22 Haziran tarihlerinde İkizler burcunda Merkür gerileyecek. Balık burcunu da etkileyecek bu durumun ardından 26 Mayıs tarihinde Ay Tutulması gerçekleşecek. Balık burcuyla birlikte tüm burçları etkileyecek olan Güneş tutulması ise 2021 yılının 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Ardından 27 Eylül'de Balık burcunda gerileyecek olan Merkür, bu hareketini 18 Ekim tarihine kadar sürdürecek. 2021'de Balık burcunu etkileyecek olaylardan birisi de, Boğa burcunda 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması olacak. 2021 yılının son Güneş Tutulması ise 3 Aralık tarihinde Balık burcunda yaşanacak. Gökyüzünde 2021 yılında gerçekleşecek tüm bu olaylardan Balık burçları da etkilenecek. İşte 2021 gökyüzü hareketlerinden Balık burçlarının nasıl etkileneceğine dair hazırladığımız, Balık burcu 2021 yorumu...

BALIK BURCU 2021 YORUMU Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Kontrol dışı bir alan olan 12. evinizde yaşayacağınız bu transit ile yıl boyunca kader ve nasip inancı doğru dengede çalışmalı. Hangi noktada sınır koymanız, hangi noktada verici olmanız gerektiğini öğrenecek, ilişkilerinizde yeni dengeler var edeceksiniz. Satürn, yıl boyunca siz Balık burçlarına "sabretmen ve nasibini beklemen gereken noktayı ile kararlı kalıp mücadele etmen gereken noktayı iyi belirle" diyecek. Yurtdışı konuları yıl boyunca gündemde olacak. Eğitim yoluyla yurtdışı bağlantıları, seyahatleri içerisinde olabilir, yabancılarla çalışmalar yapabilir, yurtdışı bağlantılı şirketlerle çalışabilirsiniz. Süregelen eğitiminizde tamamlanma ve mezuniyet adına destekleyici bir yıl olacak. Yasal konular, davalar yıl içerisinde karşınıza gelebilir. Adaletin çalışacağı bu süreçte, yasadışı, illegal durumlardan kaçınmalısınız. Zira adalet sizin için çalışabileceği gibi, sistem ve toplum için de çalışacaktır. Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında yakın çevrenizde önemli değişimleri getirecek. Bu aylarda sık sık görüştüğünüz, hayatınızın içinde olan bazı kişilerle mesafeleşme kararına gidebilirsiniz. Beklediğiniz değeri, sevgiyi görmediğinizi düşündüğünüz ilişkilerden uzaklaşabilirsiniz. Yeni hobiler edinebilir, kendinizi geliştirmeye odaklanabilir, dönemsel yurtdışı seyahatleri yapabilirsiniz.

Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? MERKÜR RETROSUNUN BALIK BURCUNA ETKİSİ 30 Ocak - 22 Şubat aralığında Kova burcunda Merkür retrosu olacak. Bu tarih aralığında iç dünyanıza çekilebilir, bazı duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklamak isteyebilir, kendinizi dinleme ve rahatlama arzusunda olabilirsiniz. Kısa süreli seyahatler iyi gelebilir. Yurtdışı bağlantılı, yabancı kültürlerden kişilerle tanışabilirsiniz. Yaşamınızdaki bazı kişilerle ilgili arka plan durumları öğrenebilir, bazı kişileri daha iyi tanıyabilirsiniz. JÜPİTER'İN BALIK BURCUNA ETKİSİ Jüpiter yılın büyük bir kısmında Kova burcunda ilerliyor. 12. evinizde yaşayacağınız bu transit ile maneviyat, yaşamın anlamı, yaşamda anlam arayışı öne çıkıyor olacak. Ruhsal ve spiritüel çalışmalara ağırlık verebilir, psikolojik destekler alabilir, ruhsal ve bedensel sağlığınız için alacağınız her destek ve hizmette iyileşme ve şifa ile karşılaşabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde ise dağılma, kurban psikolojisi ve kendini feda etme durumlarına karşı kontrollü olma zamanı. Çocuklarınıza karşı fedakar ve verici yanınız yıl boyu öne çıkabilir. Çocuklarınızın geleceği için daha hırslı ve azimli olabilirsiniz. Bu süreçte plan dışı, sürpriz gebelik haberleri alabilirsiniz.

2021'DE BALIK BURCUNUN AŞK HAYATI Jüpiter, 13 Mayıs - 28 Temmuz aralığında kısa bir süreliğinde Balık burcunda ilerleyecek. Bu tarih aralığında aşk duygusu, romantizm artabilir. İlişkilerden yana maddi destekler ve faydalar görebilir, hediyeler alabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde ve partnerliklerde ise cinsellik ön planda olabilir. Tutkular ve arzular güçlenebilir. İlişkiyi cinsellik ayakta tutabilir, güçlendirebilir veya sonlandırabilir. 2021'DE BALIK BURCUNUN İŞ HAYATI 29 Mayıs - 22 Haziran aralığında İkizler burcunda Merkür geriliyor. Bu tarih aralığında kararsızlık, sorgulama ve ikilemler artabilir. Geçmişi ve geleceği daha çok düşünmeye başlayabilir, anda kalmakta zorlanabilirsiniz. Bir söz, bir tavır duygu dünyanızda, tavırlarınızda ani bir değişiklik yaratabilir. Bu dönemde etik değerlere dikkat etmeli, karma yaratacak durumlardan kaçınmalısınız. Dürüstlüğü koruma zamanı. 26 Mayıs tarihinde Yay burcunda Ay Tutulması, 10 Haziran tarihinde İkizler burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tarihler ve civarında yaşam düzeninizi değiştiren yenilikler kapınızı çalacak. Evlilik, boşanma gibi konular, bu konularla ilgili olarak taşınma ve düzen değişiklikleri gündeminizde olabilir. Aile içindeki iletişimde hassasiyetler doğabilir, ev içinde kısa süreli gerginlikler oluşabilir. Bu tarihlerde başlayacağınız ilişkiler, evliliğe giden uzun vadeli ilişkilerin habercisi olabilir.