Balık tutarken ender görülen su samuruyla karşılaştı

BARTIN(AA) - Bartın’ın Amasra ilçesinde bir kişi, balık tutarken karşısına çıkan ve bölgede az rastlanan su samurunu avladığı balıklarla besledi.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Mendirek mevkisinde balık tutan doktor Muammer Besler, denizden çıkan su samurunu bir anda karşısında buldu.
Su samurunu cep telefonuyla kayda alan amatör balıkçı, 2 metre kadar yanına yaklaşan samuru tuttuğu balıklarla besledi.
Besler'in attığı balıkları yiyen samur daha sonra gözden kayboldu.
\
- "Denizlerimizde görmek çok güzel"
Besler, gazetecilere yaptığı açıklamada, oltasına takılan balığı almak istediği sırada denizde bir ses duyduğunu söyledi.
Sesin geldiği yöne bakarken kıyıdaki taşın üzerine samurun çıktığını anlatan Besler, attığı istavritleri yiyen hayvanın daha sonra gözden kaybolduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bunları denizlerimizde görmek çok güzel. Sık rastlanan canlılar değil. Bütün balıkçı arkadaşlara ricam limit altı balıkları salalım, bize zararı olmayan bu tür canlılara da yaşaması için bir fırsat oluşturalım."
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı
Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!
Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor
Türkiye ve ABD Münbiç çevresinde ortak devriye faaliyetlerine başladı
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Osmanlı döneminde yapılmıştı! Trump'ın adı verilecek!
Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!
AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama
Bakan Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum