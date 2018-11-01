Balık tutarken ender görülen su samuruyla karşılaştı

BARTIN(AA) - Bartın’ın Amasra ilçesinde bir kişi, balık tutarken karşısına çıkan ve bölgede az rastlanan su samurunu avladığı balıklarla besledi.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Mendirek mevkisinde balık tutan doktor Muammer Besler, denizden çıkan su samurunu bir anda karşısında buldu.

Su samurunu cep telefonuyla kayda alan amatör balıkçı, 2 metre kadar yanına yaklaşan samuru tuttuğu balıklarla besledi.

Besler'in attığı balıkları yiyen samur daha sonra gözden kayboldu.

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- "Denizlerimizde görmek çok güzel"

Besler, gazetecilere yaptığı açıklamada, oltasına takılan balığı almak istediği sırada denizde bir ses duyduğunu söyledi.

Sesin geldiği yöne bakarken kıyıdaki taşın üzerine samurun çıktığını anlatan Besler, attığı istavritleri yiyen hayvanın daha sonra gözden kaybolduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunları denizlerimizde görmek çok güzel. Sık rastlanan canlılar değil. Bütün balıkçı arkadaşlara ricam limit altı balıkları salalım, bize zararı olmayan bu tür canlılara da yaşaması için bir fırsat oluşturalım."

