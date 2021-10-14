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Balık tutulan derenin görüntüsü kahretti! ''Su içtiğimiz dereydi şimdi cam açamıyoruz''

14.10.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de tarım arazilerini sulamada kullanılan Tunca Nehri’nin kollarından Bayır Deresi, kuraklık nedeniyle üzeri yosunlarla kaplanıp yeşile büründükten sonra bu kez de atılan atıklarla çöplüğe döndü. Derelerinin temizlenmesini isteyen vatandaşlar, eskiden burada su içip balık tuttuklarını ancak şimdi derenin kirli akmasından dolayı evlerin kapı ve pencerelerini açamadıklarını dile getirdiler.

Balık tutulan derenin görüntüsü kahretti! ''Su içtiğimiz dereydi şimdi cam açamıyoruz''

Tunca Nehri’nin kollarından Bayır Deresi’nde son günlerde yaşanan kirlilik, kötü bir görüntü oluşturdu. Kuraklık nedeniyle yosunlarla kaplanıp, yeşil renge bürünen dere, yetkililer tarafından temizlenmesinin ardından bu kez de atıklarla çöplüğe döndü. Tarım arazilerinde kullanılan ilaç, pet ve cam şişe, araç lastiği, ev ve inşaat malzemesi atıklarıyla suyun üzerinde çöp öbekleri oluştu. Bölgedeki hayvan çiftliklerinin hayvan gübresini akıttığı dereden çevreye kötü kokular yayılmaya başladı.

''DEREMİZ YOK OLMUŞ DURUMDA''

Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı uluslararası karayolu üzerindeki Yıldırım Mahallesi’nde vatandaşlar deredeki kirlilik nedeniyle sivrisinek istilası ve kötü kokudan geceleri evlerin camlarını açamadıklarını söyledi. Derenin ve bir an önce temizlenmesini isteyen mahalleli, bölgede denetimlerin artırılmasını istedi.

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Mahallede oturan Günaydın Karbeyaz, derenin atılan atıklarla yok olma tehlikesi yaşadığını belirterek, "Bu dere yarıya kadar temizlendi ama yarısından sonra temizlenmedi. Çok atık var, etrafa mikrop saçmaya başladı. Önceden bu dereden komşularımız gelip balık tutuyor ve su temiz akıyordu. İnsanlar dereye çöp atmasıyla deremiz kirlendi. Deremiz şu an yok olmuş durumda. Atılan atıklar yüzünden koku yapıyor, sivrisinek de çok. Yazın karanlık çöktüğünde sineklerden durulmuyor. Deremiz temizlense çok güzel olur" dedi.

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''SUYUNU İÇİP BALIK TUTARDIK''

Önceleri Bayır Deresi'nden su içip balık tutuklarını anlatan İbrahim Ceryan ise, "Deremiz maalesef bataklık akıyor. Hemen dibinde Meriç İlkokulu var ve çocuklarımızı sivrisinekler saldırıyor. Mikrop saçan bir dere oldu. Daha önce biz bu deremizden su içerdik. Balık tutup yerdik. Şu an bir canlı daha yaşamıyor. Burası Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolu. Uluslararası bir yolun hemen dibi. Burada sivrisinekler dolayı kapımızı penceremizi açamıyoruz. Dışarı çıkıp oturamıyoruz. Bir an önce deremizin temizlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Derelerinin temizlenmesini isteyen Ali Aldemir de, "Derenin kirli akmasından dolayı evimizin kapısını penceresini açamıyoruz. Eskiden dereden su içer balık tutardık. Tertemiz akan deremizden şimdi pislik akıyor" dedi.

(DHA)

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