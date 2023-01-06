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  4. Balıkçıya giren atmaca ortalığı birbirine kattı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Balıkçıya giren atmaca ortalığı birbirine kattı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

06.01.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da yakaladığı kumru ile balıkçıya dalan atmaca, yaraladığı kumruyu düşürüp işletmeyi birbirine katarak kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir balıkçıda ilginç anlar yaşandı. Bir kumruyu hedefine alan atmaca, bir çırpıda yakaladığı avıyla ilçedeki bir balıkçıya daldı. Hemen müşterilerin ardından dükkana dalan atmaca, işletme sahibi ve balık almaya gelen müşterilere büyük panik yaşattı. O sırada pençelerine alıp yaraladığı kumruyu bırakarak kaçmaya çalışan atmaca, balıkçıyı da birbirine kattı. O anlar, dükkanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

İSMİ 'ŞANSLI' OLDU

Müşteriler ve işletme sahibinin müdahalesi sonucu atmaca dışarı kaçıp gözlerden kaybolurken, atmacadan aldığı darbelerle yaralanan kumru ise esnafa sığındı. Atmacanın pençelerinden kurtulan kumruyu alan işletme sahibi Karacı, kendi imkanlarıyla tedavi ederek yaşama tutunmasını sağladı. 'Şanslı' ismi verilen kumru, şimdilik emin ellerde sağlığına kavuşuyor.

"İNANILMAZ BİR HADİSE"

Balıkçı Behiç Karacı yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir hadise başımıza geldi. Dükkana tam bir müşteri girdiği sırada, müşterinin hemen arkasından atmaca kumruyla dükkana giriş yaptı. Atmaca güvercini dükkanın içerisinde tutmadı, buraya bırakıp dışarıya çıkmaya çalıştı. Burayı karmakarışık etti. Buradan kurtarmak isterken o kendisi buradan sıyrıldı, uçtu gitti. Sonra yaralı güvercin bize kaldı. 2 gündür bakıyoruz. İyileştirdik, durumu iyi. Birkaç gün sonra tekrar doğaya salacağız" dedi.

"ÇOK ŞAŞIRDIK"

Bu durum karşısında büyük şaşkınlık geçirdiklerini dile getiren Karacı, "Yani çok şaşırdık, ayaklarının arasında buraya getirdi. İki adet kuş, ne olduğunu anlayamadık. Cama vurunca biz de hemen üzerine koştuk dışarıya atalım diye, kendisi yolunu buldu çıktı gitti. Yani bu evcil bir hayvan değil, doğaya bırakacağız. O şekilde müdahale etmeden doğaya bıraksaydık muhtemelen bir kedi kapacaktı ya da o arkadaş çatıya kondu, tekrar inip alacaktı. Çünkü atmacalar avlarını takip ediyor. Biz de birkaç gündür baktık durumu iyi. Muhtemelen yarın öbür gün salacağız. Tekrar doğal yaşamına devam edecek. Hayvanlar bir şekilde hayatımızın içerisindeler. Onlarla ilgili enteresan şeyler oluyor. Ama en ilginçleri buydu benim için" diye konuştu.

(İHA)

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