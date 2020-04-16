HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balıkesir'de 4 binaya koronavirüs karantinası

Balıkesir'de 4 binaya koronavirüs karantinası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 09:06 | Son Güncelleme

Balıkesir Edremit'te koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 apartman karantinaya alındı.

Balıkesir'de 4 binaya koronavirüs karantinası

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinin Camisavat Mahallesi 32. Sokak, İkizçay Mahallesi Zeytinli Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi ile Akçay Mahallesi 429. Sokak'ta 4 apartmanda yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, bu kişilerin yaşadığı apartmanlarda 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

GİRİŞLERİNE ŞERİT ÇEKİLDİ

Karantinaya alınan apartmanların girişlerine şerit çekilirken, bina sakinlerinin ihtiyaçlarının "Sosyal Vefa Destek Grubu" ekiplerince sağlanacağı belirtildi. Ayrıca Edremit Belediyesi hijyen timleri belirlenen 4 bina içinde ve çevresinde dezenfekte çalışması yaptı.

KAYMAKAM SIRMALI'DAN AÇIKLAMA

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Ülke genelinde yaygın olarak devam eden pandemi sebebiyle alınan kararlar vaka
yoğunluklarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Hastalığın bulaştırıcılığının önüne geçebilmek için. 15.04.2020 tarihinde umumi Hıfzı Sıhha kurulu toplanmış ve umumi Hıfzı Sıhha kanunun 27. ve 72. Maddeleri gereğince ilçemizde bazı binalarda vaka yoğunluğu göz önünde bulundurularak karantina kararı alınmıştır. Karantina süresince apartman sakinlerinin gereksinimleri vefa destek ekiplerince karşılanacak olup apartman sakinlerinin dışarı çıkmaması için kolluk kuvvetlerince gerekli önlemler alınacaktır.” dedi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar Sporsuz asla yaşayamıyorlar
İnfaz yasasından 'Tosuncuk' da mı yararlanacak?İnfaz yasasından 'Tosuncuk' da mı yararlanacak?
Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Karantina Balıkesir

En Çok Okunan Haberler

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtik

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtik

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Yaz tatili iptal mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili iptal mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Diğer Haberler
MEB, ilk solunum cihazını üretti

MEB'den bir ilk! Üretildi

İnfaz yasasından 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yararlanacak mı?

İnfaz yasasından 'Tosuncuk' da mı yararlanacak?

Suriyeli doktorlar koronavirüsle mücadele için gönüllü oldu

Yer: Gaziantep, doktorlar ise yabacı... Gönüllü oldular

Gaz çıkarma sesi gündem olmuştu! Fatih Altaylı'nın reklam anonsu dikkat çekti

Gaz çıkarma sesi gündem olmuştu! Reklam anonsu dikkat çekti

TEM’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2’si ağır 3 yaralı

TEM’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi yasalaştı

Ekonomik önlemler içeren kanun teklifi yasalaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.