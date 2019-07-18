HABER

Balıkesir'de büyük yangın! 4 ev alev alev yandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 03:13 | Son Güncelleme

Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı mahallesinde tüp patlaması sonucu çok sayıda ev zarar gördü, 1 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de büyük yangın! 4 ev alev alev yandı!

İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı mahallesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Tüp patlaması sonucu çıkan yangında Kazım Uzan isimli bir vatandaş yanarak hayatını kaybederken, yanan evin alevleri diğer evlere de sıçradı.

Yangında toplamda 4 ev zarar görürken ekipler, yangına 8 araç ve 20 personelle müdahale etti. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı personeller ve Orman Bölge Müdürlüğünden gelen takviye araçlarla yangın söndürüldü.

Öte yandan bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde yangının büyüklüğü gözler önüne serildi. (İHA)

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
Düzce'de su baskını ve toprak kaymasıDüzce'de su baskını ve toprak kayması
Tüp patladı, 4 ev alev alev yandıTüp patladı, 4 ev alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir yangın

En Çok Okunan Haberler

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

2019- 2020 Cemil Usta Sezonu Fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları

2019- 2020 Cemil Usta Sezonu Fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da korku dolu gece! Cami hoparlöründen çağrı yapıldı!

Korku dolu gece! Cami hoparlöründen çağrı yapıldı!

Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil takla atıp karşı şeride geçti

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil takla atıp karşı şeride geçti

Cinayet zanlısının üzerinden cephanelik çıktı!

Cinayet zanlısının üzerinden cephanelik çıktı!

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürülüğüne atandı

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit oldu

Bir askerimiz şehit düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.