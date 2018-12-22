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Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 05:00 | Son Güncelleme

Balıkesir’de, bir evde toplanıp alkol alan Afgan uyruklular arasında kavga çıktı. İddiaya göre aralarından bazı kişiler 16 yaşındaki R.Q.'ya cinsel tacizde bulundu. Tacizde bulunanlar ve tacizi önlemek isteyenler arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Olay, saat 02.30'da merkez Karesi ilçesi Mirzabey Mahallesi, Burcu Sokak'ta meydana geldi. Asıf H., S.A.V. ve R.Q., Mahmod H., Mahmod M., Aman M., Moharrem R. ve G.A.'nın evine geldi. İddiaya göre, bazı kişiler 16 yaşındaki genç R.Q.'ya cinsel tacizde bulundu.

SOSYAL MEDYADA YAYINLADILAR

Ardından tacizin, cep telefonu kamerasıyla çekilerek sosyal medya üzerinden yayın yapılması üzerine evdekiler arasında kavga çıktı. R.Q.'nun arkadaşı olan Asıf H., tacizde bulundukları ileri sürülen Mahmod H. ve S.A.V.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Bıçaklanan kişilerden Mahmod H. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan S.A.V. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan araştırma sonucunda cinayeti işleyen firari Asıf H. ve taciz olayını gerçekleştiren 5 kişiyi saklandıkları yerlere düzenlenen operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Asıf H. tutuklanırken, taciz olayına karışan 5 kişinin ise sorgusu sürüyor.

(DHA / İHA)

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