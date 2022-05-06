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Balıkesir'de şaşkına çeviren olay! İntihar girişimini film izler gibi izlediler

06.05.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşanan bir intihar girişi sırasında çevredekilerin oluşturduğu görüntü hayrete düşürdü. Bir binanın çatısına intihar etmek için çıkan Y.C.'yi gören meraklı kalabalık, adeta film izler gibi intihar girişimini yaklaşık 1 saat boyunca izledi.

Balıkesir'de şaşkına çeviren olay! İntihar girişimini film izler gibi izlediler

Balıkesir'de Menderes Bulvarı üzerinde bir binanın çatı katına çıkan Y.C. isimli kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis Menderes Bulvarı’nı trafiğe kapattı.

İKNA EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler bir düşme olayına karşı hava yastığı kurdu. Polis ikna ekipleri ise çatıya çıkarak intihar girişimini sonlandırmak için müzakere çalışması yaptı.

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FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Bu sırada ise trafiğe kapanan yolda yüzlerce kişi adeta sinema izler gibi intihar girişimini yaklaşık 1 saat boyunca izledi.

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CANLI YAYIN BİLE YAPTILAR

Bazı vatandaşların ise çatı katında yaşanan can pazarını ve müzakere çalışmalarını sosyal medya üzerinden canlı olarak paylaşması “İnsanlık ölüyor mu?” dedirtti.

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(İHA)

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İntihar Balıkesir
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