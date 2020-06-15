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Balıkesir’de silahlı çatışma! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2020 11:04 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, gençler arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü 8 kişi yaralandı.

Olay Geriş Mahallesi’nde Otogar arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesinden bir grup genç ile Geriş mahallesinden bir grup genç arasında dün sabah saatlerinde kavga çıktı. Kavga, çevredekilerin yardımı ile sonlandırılırken, akşam saatlerinde de barışmak için haberleşen gençler otogar arkasındaki zeytinlik alanda bir araya geldiler. Bu defa gençler arasındaki çıkan tartışma silahlı çatışmaya döndü.

Yaklaşık 15 dakika süren çatışmada iki kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, 4 kişi ayakta tedavi oldu. Hastaneye yatırılan 4 kişiden durumu ağır olan 3 kişi de Edremit Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Cenazeler Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Olay ilçede gerginliğe neden oldu. Burhaniye ve Edremit Devlet Hastanelerinde acil servislerin önü, ölü ve yaralı yakınları ile dolarken, polis hastane önünde sıkı önlem aldı.

İHA

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