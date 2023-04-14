Balıkesir’deki korkunç cinayet kamerada! Görüntüler kan dondurdu

Edinilen bilgiye göre, 11 Nisan günü Rojhat Kaçmaz ve M.A., aralarında husumet bulunan A.Y.'nin babasına ait, Cumhuriyet Mahallesi Dere Sokak’taki kahvehaneye gittiler. Burada Kaçmaz ve M.A. ile A.Y. arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine A.Y., babası N.Y.'ye haber verdi. Kahvehaneye gelen N.Y. de Rojhat Kaçmaz (20) ve M.A. ile tartışmaya başladı.

SIRT VE BACAĞINDAN YARALANDI! YAPILAN TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tartışmanın büyümesi üzerine N.Y., aracında bulunan pompalı tüfek ile Kaçmaz'ı sırt ve bacağından, M.A.'yı ise sol bacağından yaraladı. Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Rojhat Kaçmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi için Kaçmaz’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Kaçmaz, ikindi namazı sonrasında Hacı Hakkı Yercan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Kadıköy Mezarlığı'nda toprağa defnedildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Rojhat Kaçmaz ve M.A.’nın silahla vurulma anları ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Kamera kayıtlarında katil zanlısı N.Y.’nin pompalı tüfek ile Rojhat Kaçmaz’a ateş açması ve yaşanan karmaşa görüntülere yansıdı. (İHA)

