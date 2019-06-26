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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda çoğunluğu muvazzaf subaylardan oluşan 16 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda örgüt bağlantısı bulunduğu iddia edilen 16 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; İvrindi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışma sonucunda hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi Balıkesir merkezde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli muvazzaf astsubay Balıkesir il merkezinde, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Erdek’te ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen, kara kuvvetleri komutanlıklarında muvazzaf astsubay 13 hedef şahsın yakalanmasına yönelik; Balıkesir merkezli Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Bolu, İzmir, Ankara, Aksaray, Amasya, Gaziantep ve Mersin illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Balıkesir’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda örgüt bağlantısı bulunduğu iddia edilen 16 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; İvrindi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışma sonucunda hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi Balıkesir merkezde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli muvazzaf astsubay Balıkesir il merkezinde, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Erdek’te ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen, kara kuvvetleri komutanlıklarında muvazzaf astsubay 13 hedef şahsın yakalanmasına yönelik; Balıkesir merkezli Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Bolu, İzmir, Ankara, Aksaray, Amasya, Gaziantep ve Mersin illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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