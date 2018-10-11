Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'dan taksicilere yönelik 'Genel Emir': Müşteriye çok bozuk para verilmesi yasaktır!

Valilik internet sitesinden yayınlanan "Genel Emir" başlıklı açıklamada, il sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı gibi birçok şikayet geldiği belirtildi.

Vali Ersin Yazıcı imzalı açıklamada, düzenleme ile birlikte ceza kapmasına alınan suçlardan bazıları:

MESAFA SEÇMEK SUÇ KAPSAMINDA

— Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması

— Olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması

TAKSİCİLER, ÇOK FAZLA BOZUK PARA VEREMEYECEK

— Ödeme konusunda sorun çıkarılması, bozuk para olmaması ya da çok bozuk para verilmesi