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Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'dan taksicilere yönelik 'Genel Emir': Müşteriye çok bozuk para verilmesi yasaktır!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 10:57 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, vatandaşlardan gelen ve son dönemde artış gösteren şikayetler sonrasında yetkilerini kullanarak il sınırları içinde çalışan taksicilere yönelik 'Genel Emir' yayınladı. Vali Yazıcı'nın valilik internet sitesinden yayınladığı açıklamada, 'Müşteriye çok bozuk para verilmesi yasaktır' gibi uyarılar yer aldı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'dan taksicilere yönelik 'Genel Emir': Müşteriye çok bozuk para verilmesi yasaktır!

Valilik internet sitesinden yayınlanan "Genel Emir" başlıklı açıklamada, il sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı gibi birçok şikayet geldiği belirtildi.

Vali Ersin Yazıcı imzalı açıklamada, düzenleme ile birlikte ceza kapmasına alınan suçlardan bazıları:

MESAFA SEÇMEK SUÇ KAPSAMINDA

— Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması

— Olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması

TAKSİCİLER, ÇOK FAZLA BOZUK PARA VEREMEYECEK

— Ödeme konusunda sorun çıkarılması, bozuk para olmaması ya da çok bozuk para verilmesi

— Özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi

— Araçların bakımsız ve /veya kirli kullanılması

ARAÇ İÇERİSİNDE YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEMEK VE TELEFONLA OYNAMAK YASAKLANIYOR

— Araç içinde yüksek sesle müzik dinlenmesi

— Seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi

— Araç içinde sigara içilmesi

— Uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması

'TAKSİMETRESİZ' PAZARLIK DEVRİ SONA ERİYOR

— Araçta pazarlık usulü yolcu taşınması

— Alkollü iken araç kullanılması yasaktır.

Yazıda, "Belirtilen kulların aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır" ifadeleriyle getirelen kurallara uymayan şoförler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

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