Balıkesir'de 59 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Körfez bölgesindeki ilçelerinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" olaylarına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda Körfez bölgesinde bulunan ilçelerden Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair istihbarat alındı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı takip neticesinde Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Badavut mevkisinde 17'si Irak, 14'ü Suriye, 9'u Kongo Demokratik Halk Cumhuriyeti, 13'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 5'i Somali ve 1'i de Mali uyruklu toplam 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili adli ve idari işlemler devam ediyor.

