Balıkesir'de 6 yıldır aranan hükümlü yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 6 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

Jandarma ekipleri, 2014 yılında Bahçelievler Mahallesi'ndeki sitede bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.K'nin ilçe merkezinde olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, E.K'yi, üzerinde tabanca ve 14 mermiyle yakaladı.

Bu kişinin, 3 ayrı basit yaralama, bir hükümlü ile tutuklunun kaçması suçlarından da arandığı belirlendi.

E.K, Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

