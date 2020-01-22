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  4. Balıkesir'de 6 yıldır aranan hükümlü yakalandı

Balıkesir'de 6 yıldır aranan hükümlü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 11:35 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 6 yıldır aranan hükümlü yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 6 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

Jandarma ekipleri, 2014 yılında Bahçelievler Mahallesi'ndeki sitede bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.K'nin ilçe merkezinde olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, E.K'yi, üzerinde tabanca ve 14 mermiyle yakaladı.

Bu kişinin, 3 ayrı basit yaralama, bir hükümlü ile tutuklunun kaçması suçlarından da arandığı belirlendi.

E.K, Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Burhaniye cinayet Jandarma

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