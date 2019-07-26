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Balıkesir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 20:41 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gömeç ve Havran ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 77 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gömeç'in Keremköy Mahallesi'nde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zeytin ağaçlarının arasında gizlenmiş Afganistan uyruklu 70 düzensiz göçmeni yakaladı.

Havran'ın Çamdibi Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sonucu ise organizatör olduğu belirlenen R.E. ile Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, bölgede yaptıkları aramalarda da 7 can yeleği ele geçirdi.

Düzensiz göçmenler ve organizatör hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir düzensiz göçmen

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