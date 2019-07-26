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Balıkesir’de 77 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 21:15 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gömeç ve Havran ilçelerinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 77 göçmen ile 1 organizatör yakalandı.Alınan bilgiye göre, Gömeç’in Keremköy Mahallesi’nde zeytinlik alan içerisinde saklanarak Midilli Adası’na gitmek için hazırlık yaptıkları öğrenilen aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 70 Afgan göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Balıkesir’de 77 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir’in Gömeç ve Havran ilçelerinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 77 göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Gömeç’in Keremköy Mahallesi’nde zeytinlik alan içerisinde saklanarak Midilli Adası’na gitmek için hazırlık yaptıkları öğrenilen aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 70 Afgan göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aynı saatlerde Havran’da da jandarma tarafından yapılan operasyonda Çamdibi Mahallesi’nde R.E. isimli organizatör ile birlikte Afganistan uyruklu 7 göçmen yakalandı. Yakalanan 77 göçmen için yasal işlemler başlatılırken, R.E. isimli organizatör ise gözaltına alındı.

Balıkesir’de 77 kaçak göçmen yakalandı

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