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Balıkesir'de Ayvalık için birlik sözü

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 16:49 | Son Güncelleme

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Demokrat Partili Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti.

Balıkesir'de Ayvalık için birlik sözü

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Demokrat Partili Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti. İki başkan da Ayvalık'ın hem Balıkesir'de hem de Türkiye'deki değerine vurgu yaparak, kente birlikte hizmet etme sözü verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Demokrat Partili Mesut Ergin'i ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Başkan Ergin’i tebrik eden Yılmaz, "Balıkesir’i üç bölgeye böldük. Körfez'in yıldızları, kuzeyin yıldızları ve güneyin yıldızları diye. Ziyaretlerimize Körfez'in en uç kesiminden başladık. Bir ay içerisinde belediye başkanlarımızı ve orada çalışan büyükşehir personelini ziyaret ederek, sözlerimizi sahada nasıl hızlı bir şekilde hayata geçiririz, mevcut arkadaşlarla işbirliği nasıl yaparız diye değerlendireceğiz. Bugün Mesut başkanın mutlu günü, mazbatasını aldı. Kendisine başarılı bir 5 yıl geçirmesini, meclis üyesi arkadaşlara da başarılar diliyoruz. İnşallah el birliği ile çalışacağız. Burada yaşayan her vatandaşımız bizim öncelikli hizmet alanımız. Her zaman söylediğim gibi biz, sadece Ayvalık olarak görmüyoruz. Ayvalık’ı Türkiye’nin incisi, Balıkesir’in misafirhanesi ve misafir kabul ettiği yer olarak görüyoruz. Buradaki enerjinin Körfez'den sonra tüm bölgemize dağılacağını düşünüyoruz. Buraya yapılan yatırım fazladan yapılmış yatırım olmaz. Kentin ihtiyaçlarını karşılamak için belediye başkanımızla istişareli, koordineli, ‘senin görevin, benim görevim’ demeden, el birlik ihtiyaçlarımızı karşılayıp, Türkiye’den, dünyadan gelen misafirlere mahcup olmamak isteriz. Havası ile denizi ile temiz, hizmet alanları ile insanlara kaliteli bir hizmet bölgesi oluşturmaya çalışacağız. Herkesten destek bekliyoru" dedi.
ERGİN'DEN TEŞEKKÜR
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a, ilk ziyaretini Ayvalık’a yapmasından dolayı teşekkür eden Başkan Ergin, "Sayın Başkanımızın Ayvalık ile ilgili düşüncelerini festival sırasında da duyduk, çok memnun kaldım. Biz, Ayvalık ve Balıkesir’in menfaatleri neyse kesinlikle o doğrultuda elimizden geleni yapacağımıza inanıyoruz. Başkanımızla ve bütün Balıkesir ile birlikte el birliğiyle. Ayvalık’ta yaşadığımız bütün sıkıntıların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Biz başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Kendisine de 5 yıl boyunca görev alacağı süre içerisinde başarılar diliyorum. Allah hiçbirimizi mahcup etmesin" diye konuştu.

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Balıkesir'de Ayvalık için birlik sözüBalıkesir'de Ayvalık için birlik sözüBalıkesir'de Ayvalık için birlik sözü

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