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Balıkesir'de "dumansız araçlar" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 02:49 | Son Güncelleme

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde yapılan çalışmalarda 39 sürücüye 5 bin 967 lira ceza kesildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, seyir halinde araçta sigara içen 39 sürücüye 5 bin 967 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "dumansız araçlar" uygulaması yaptı.

Bu kapsamında 350 personel ve 3 köpeğin katıldığı çalışmalarda, 77 noktada kontroller yapıldı.

Yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranması olduğu belirlenen 18 şüpheli yakandı.

Çalışmalarda, 2 bin 554 araç kontrol edilirken, 39 sürücüye 5 bin 967 lira ceza kesildi.

Öte yandan 116 araca 41 bin 241 lira idari para cezası uygulanırken, 35 araç trafikten men edildi.

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