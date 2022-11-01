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Balıkesir’de durak ve otobüslerde beklemek boş zaman olmaktan çıkıyor

01.11.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, otobüslerde ve duraklarda “Beni Oku Balıkesir” uygulaması başlattı.

Balıkesir’de durak ve otobüslerde beklemek boş zaman olmaktan çıkıyor

Karekod okutularak açılan uygulamada birçok içeriğe ulaşabilen vatandaşlar, karşılarına çıkan soruları doğru cevapladıkça da çeşitli sürpriz hediyeler kazanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda vatandaşlara güvenli bir yolculuk hizmeti sunmasının yanı sıra; hayata geçirdiği yeni uygulamalarla da hizmet kalitesini giderek artırıyor. “Beni Oku Balıkesir” uygulamasıyla durakta beklenen veya otobüste geçirilen süreyi boş zaman olmaktan çıkaran Büyükşehir, karekod okutularak açılan uygulamada birçok içeriği vatandaşlarla buluşturuyor. Toplu taşıma hizmetlerini her geçen gün daha nitelikli bir hale getirmek için birçok yenilik ve projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sadece can güvenliği değil, konforlu bir yolculuk hizmeti de sunmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulamaya alınan “Beni Oku Balıkesir” projesiyle; durakta beklenen veya otobüste geçirilen süre boş zaman olmaktan çıkıyor. Merkez Karesi ve Altıeylül ilçelerinde bulunan duraklar, Büyükşehir Belediye Otobüsleri, minibüsler ve taksi dolmuşların tamamında “Beni Oku Balıkesir” karekod uygulamasını faaliyete geçiren Büyükşehir Belediyesi, ilçeler arası otobüsler içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Cep telefonu kamerasından karekod okutularak açılan “Beni Oku Balıkesir” uygulamasından https://benioku.balikesir.bel.tr/ programa giriş yapılıp, açılan ekran panelinden sisteme Kayıt Ol-Üye Girişi-Kayıt Olmadan Devam Et) giriş sağlanıyor ve kategori listeleri açılıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürekli olarak içeriği güncellenen ve zenginleştirilen uygulamada kategorilerdeki içeriklerde metinler ve sorular bulunuyor.

Üye girişiyle sisteme giriş yapan vatandaşlar, metinleri okuduktan sonra soruları cevaplıyor, soruları doğru cevaplayan vatandaşlara ise; Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli sürpriz hediyeler veriliyor.

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