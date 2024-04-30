Gaziantep’te yolcu midibüsü kaza yaptı! Astsubay öldü, 17 yaralı

Gaziantep'teki kaza, sabah saatlerinde Gaziantep- Nurdağı kara yolu üzerindeki Çayıroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nurdağı'ndan Gaziantep'e gelen Halil Aslan yönetimindeki yolcu midibüsü bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

ASTSUBAYDAN ACI HABER

Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde midibüsteki yolculardan Hakkari'de görevli olduğu belirtilen astsubayın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile 16 yolcu ise ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen astsubayın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





