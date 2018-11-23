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Balıkesir'de ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

Gömeç ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, 95 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, evde çıkan yangında yalnız yaşayan bir kadın hayatını kaybetti.

Hacıhüseyinler Mahallesi'nde Ayşe Demirtaş'a (95) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gömeç İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen Demirtaş'ın cesedini enkaz arasında buldu.

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Balıkesir EV YANGINI gömeç yangın

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