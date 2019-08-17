HABER

Balıkesir'de kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 03:01 | Son Güncelleme

Sındırgı ilçesinde bir kargo aracında 100 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 100 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri kargo şirketleri aracılığıyla kaçakçılık yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen emniyet güçleri, Sındırgı ilçesinde takibe aldıkları kargo aracını durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 100 bin adet gümrük kaçağı makaron bulundu.

Ekipler, araçta bulunan makaronun göndericisi H.Ş. ve alıcısı M.A'yı gözaltına aldı.

PARTNERBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniğiBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniği
Feci zincirleme kaza! Onlarca yaralıFeci zincirleme kaza! Onlarca yaralı
Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndüEdirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kaçak sigara kargo makaron polis Sındırgı

En Çok Okunan Haberler

Komşusunun kızını darp edip saçlarını yoldu

Komşusunun kızını darp edip saçlarını yoldu

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Bitmeyen doğum günü! Mayolu poz

Bitmeyen doğum günü! Mayolu poz

Son şampiyona Denizli'de şok

Son şampiyona Denizli'de şok

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa’da işçi servisleri çarpıştı: 23 yaralı

Feci zincirleme kaza! Onlarca yaralı

17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler törenle anıldı

17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler törenle anıldı

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Sözlüsüne kızdı, hastanede rehin aldı

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı

Askeri araç devrildi! 8 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.