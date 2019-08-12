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Balıkesir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 14:09 | Son Güncelleme

Marmara ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Marmara Adalar Belediyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale ediliyor.

Bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının, yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerle müdahale ettiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Marmaraadası orman yangını

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