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Balıkesir'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 23:26 | Son Güncelleme

Balıkesir'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencisi Tuğçe K'ye, Enver Güreli Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isterken, Y.M'nin yönetimindeki 10 RK 207 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan Tuğçe K'ye ilk müdahaleyi yanında bulunan öğrenci arkadaşları yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Tuğçe K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Y.M. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Burhaniye Kaza üniversite

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