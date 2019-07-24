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Balıkesir'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 13:08 | Son Güncelleme

Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç'te sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, A.B, H.K, N.S. ve T.A'nın, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.

Şüphelilerin Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç'teki adreslerini tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, zanlılar gözaltına alınırken, 4 telefon ve sim karta el konuldu.

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Balıkesir gözaltına alındı operasyon PKK/KCK terör

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