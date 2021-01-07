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Balıkesir’de traktörün çarptığı kişi hayatını kaybetti

07.01.2021 23:24 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de traktörün çarptığı kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde traktörün çarptığı kişi hayatını kaybetti.Olay, Gömeç ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ İşletmesinin şantiyesinde meydana geldi.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde traktörün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Olay, Gömeç ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ İşletmesinin şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.O. idaresinde traktör ile geri manevra yaptığı sırada, yol gösteren Murat Tekin’e (42) çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Murat Tekin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü O.G. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Tekin’in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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