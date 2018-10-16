HABER

Balıkesir'deki cezaevi firarisi Kütahya'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

Balıkesir'deki cezaevi firarisi Kütahya'da yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki cezaevinden 9 ay önce firar eden hükümlü, Kütahya'nın Gediz ilçesinde gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumundan 4 Ocak'ta firar eden Ahmet Akgül'ün, Kıran köyünde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 9 ayrı suçtan kaydı bulunan Akgül'ü saklandığı kardeşinin evinde yakaladı.

Akgül, işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilecek.

PARTNERGece yatmadan önce neden başınızın ucuna limon koymalısınız?Gece yatmadan önce neden başınızın ucuna limon koymalısınız?
Başkaleli kadınlar, Karadeniz'i gezdiBaşkaleli kadınlar, Karadeniz'i gezdi
'Küçük Kiraz Kuşu', Türkiye'de 5'inci kez görüldü'Küçük Kiraz Kuşu', Türkiye'de 5'inci kez görüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezaevi firarisi Gediz Kütahya

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Arda Turan'a bir şok daha!

Arda Turan'a bir şok daha!

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika 'ticari taksi' açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika 'ticari taksi' açıklaması

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yeni arama yapılacak

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yeni arama yapılacak

Kars hava durumu! Sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camları buz tuttu

Kars hava durumu! Sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camları buz tuttu

İstiklal Marşı okuyan makineler sosyal medyayı sallıyor!

İstiklal Marşı okuyan makineler sosyal medyayı sallıyor!

Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı

Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.