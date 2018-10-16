Balıkesir'deki cezaevi firarisi Kütahya'da yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki cezaevinden 9 ay önce firar eden hükümlü, Kütahya'nın Gediz ilçesinde gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumundan 4 Ocak'ta firar eden Ahmet Akgül'ün, Kıran köyünde bulunduğu bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 9 ayrı suçtan kaydı bulunan Akgül'ü saklandığı kardeşinin evinde yakaladı.
Akgül, işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilecek.
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