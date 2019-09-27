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Balıkesir'deki o iki zorba tekrar gözaltında (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 21:37 | Son Güncelleme

BALIKESİR'DE İKİ ZORBA TUTUKLANDI Balıkesir'de, üniversite öğrencisi A.D.'yi (25) dövüp, parasını ve cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen Nihat Y.

Balıkesir'deki o iki zorba tekrar gözaltında (2)

BALIKESİR'DE İKİ ZORBA TUTUKLANDI
Balıkesir'de, üniversite öğrencisi A.D.'yi (25) dövüp, parasını ve cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen Nihat Y. (21) ve Burak B. (24), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Darp edilerek telefonu ve cüzdanı gasp edilen A.D., yaşadığı korku dolu anları DHA muhabirine anlattı. Balıkesir Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi öğrencisi olduğunu belirten A.D., "Olay 24 Eylül Pazartesi akşamüzeri bulunduğumuz çocuk parkında meydana geldi. Üniversiteli yeni mezun arkadaşlarımla çardakta çekirdek yiyip, sohbet ederken 3 şahsın saldırısına uğradık. Uyuşturucu ve hap etkisinde olduğuna inandığımız ve kendilerini daha önce tanımadığımız kişilerce, bizlerden ne istediklerini anlayamadan saldırdılar. Korkuluklardan baş üstü ters düşürüldüm. Düşmenin etkisiyle sersemledim. Yüzüme tekme aldım, burnum patladı ve kanamaya başladı. Beni kaldırıp çitlerden aşağıya atmak istediler. Beni öldürmeye teşebbüs ettiler. Olaya müdahale etmek isteyen arkadaşlarıma silah çekilip, korkutuldular. Kanala düşmek için öne hamle yaptığımda ise çelme takıp, düşürdüler. Düştüm, çenemi betona çarptım ve artık kendimden geçiyordum. Üzerimden cüzdanımı ve cep telefonumu ben yerdeyken gasp ederlerken bıçaklanmamak için direnç göstermedim. Uzaktan polis siren sesleri gelince bırakıp kaçtılar. Buradan devletimin ve bütün vatan evlatlarının duyması için açık çağrıda bulunuyorum. Kamunun güvenliği, halkın emniyeti, insanlığın huzuru adına gereken ne varsa yapılmalı. Kolluk kuvvetlerinden isteğim öğrencilerin, gençlerin, kadınların, çocukların yaşam umudu olun. Benim başka devletim, sokağım, mahallem bulunmuyor. O insanlar tam teçhizatlı 2 polisten korkmuyorsa sade vatandaş olan benim elimden hiçbir şey gelmez” dedi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)

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