"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, ilkbahar mevsimi ve "Göbeklitepe Yılı"nın da etkisiyle hafta sonu adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Hava sıcaklığının 22 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da yerli ve yabancı ziyaretçiler, dünyanın ''en büyük doğal akvaryumu'' olmanın yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri konumundaki Balıklıgöl'de ve çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Kentle özdeşleşen ve 3 semavi dinin atası kabul edilen Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklıgöl, hikayesiyle de insanları etkiliyor.

Tarihi alanda ziyaretçiler buradaki balıklara yem atıyor, yerleşkedeki kutsal kabul edilen mekanları ziyaret ediyor. Urfa Kalesi'ne de çıkan turistler, tarihi ve yeni yapıların iç içe olduğu kenti kuş bakışı seyretme imkanı da buluyor.

Kalenin eteğindeki doğal mağaralarda oluşturulan kafelerde mırra (acı kahve) ya da kendine has lezzetiyle menengiç kahvesini yudumlayarak yorgunluk atan turistler, tarihi çarşı ve hanlarda da adeta geçmişe yolculuk yapıyor.