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Balıklıgöl'de "Göbeklitepe Yılı" bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 16:10 | Son Güncelleme

Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü, dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen ve bu özelliğiyle her yıl çok sayıda yerli ile yabancı turisti ağırlayan Balıklıgöl Yerleşkesi, havaların ısınması ve "Göbeklitepe Yılı"nın da etkisiyle adeta ziyaretçi akınına uğruyor

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, ilkbahar mevsimi ve "Göbeklitepe Yılı"nın da etkisiyle hafta sonu adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Hava sıcaklığının 22 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da yerli ve yabancı ziyaretçiler, dünyanın ''en büyük doğal akvaryumu'' olmanın yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri konumundaki Balıklıgöl'de ve çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Kentle özdeşleşen ve 3 semavi dinin atası kabul edilen Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklıgöl, hikayesiyle de insanları etkiliyor.

Tarihi alanda ziyaretçiler buradaki balıklara yem atıyor, yerleşkedeki kutsal kabul edilen mekanları ziyaret ediyor. Urfa Kalesi'ne de çıkan turistler, tarihi ve yeni yapıların iç içe olduğu kenti kuş bakışı seyretme imkanı da buluyor.

Kalenin eteğindeki doğal mağaralarda oluşturulan kafelerde mırra (acı kahve) ya da kendine has lezzetiyle menengiç kahvesini yudumlayarak yorgunluk atan turistler, tarihi çarşı ve hanlarda da adeta geçmişe yolculuk yapıyor.

Yerli ve yabancı turistler, yerleşkedeki Aynzeliha Gölü'nde sandal keyfi yapmayı da ihmal etmiyor.

Turizmde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle beklentilerin yükseldiği kentte yaşanan yoğunluk, turizmcilerin ve esnafın yüzünü güldürüyor.

- "Atmosfer çok etkileyici"

Kocaeli'den gelen Tufan Koçer, AA muhabirine, ilk kez Şanlıurfa'yı ziyaret etme imkanı bulduğunu belirterek, "Burası gerçekten her anlamda muhteşem bir yer. Atmosfer çok etkileyici. Balıklıgöl'ü ziyaret ettiğim için mutluyum. Herkesin burayı görmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Turla KKTC'den gelen İzlem Yıldırım ise bölgeyi görmek ve tanımak adına buralara geldiklerini ifade ederek, Balıklıgöl'ün atmosferinden çok etkilendiğini dile getirdi.

- Turizmin lokomotifi

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban ise Şanlıurfa ve bölgede geçen yıl olduğu gibi bu yıl da turizm sezonunun dolu dolu yaşandığını ve bunda Balıklıgöl'ün büyük etkisinin olduğunu ifade etti.

Balıklıgöl'ün özellikle bu dönemde ayrı bir güzelliğe kavuştuğunu vurgulayan Çoban, şunları kaydetti:

"Şu anda GAP'ın turizm anlamında en yoğun olduğu dönemlerden biri. Havaların ısınmasıyla insanlar buralara daha çok gelmeye başladı. Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turistler ise en çok Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olan Balıklıgöl'ü görmek istiyor. İnsanlar burada farklı bir atmosfer yaşıyor. İşin hem inanç yolu var hem de burası kentin en güzel, en yeşil bölgesi. Bundan dolayı insanlar buradan vazgeçemiyor."

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Anahtar Kelimeler:
Balıklıgöl göbeklitepe Şanlıurfa yoğunluk

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