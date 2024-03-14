Balın faydaları nelerdir? Bal hangi hastalıklara iyi gelir, aç karnına bal yemek ne işe yarar?

Bal faydaları yönünden oldukça zengin bir besin türüdür. Besin değeri çok yüksek olan balın içerisinde çeşitli mineral ve vitaminler mevcuttur. Kestane, anzer, kekik, ıhlamur, çiçek, çam, akasya balı gibi birçok farklı çeşide sahip olan balın tadı ise hem lezzetli hem de tatlıdır. Ancak her şeyde olduğu gibi bal tüketiminde de aşırıya kaçmamak ve doğru miktarda tüketmek olası yan etkilerle karşılaşmamak adına oldukça önemlidir.

Balın faydaları nelerdir?

Bal içerisinde birbirinden önemli vitamin ve mineraller barındıran oldukça önemli bir besindir. Şifalı besinlerden biri olan balın bünyesinde B1 vitamini, B6 vitamini, B3 vitamini, B5 vitamini, B6 vitamini gibi çeşitli B vitamini türevleriyle birlikte demir, amino asit, çinko gibi mineraller barındırmaktadır.

Bunun yanı sıra protein ve antioksidan gibi bileşenler de içermektedir. Balın sağlık üzerindeki olumlu etkileri Kur’an’da da yer almaktadır. Anemi gibi rahatsızlıklara karşı olumlu etkisi ve mideyi güçlendirici etkisi, Kur’an’da balın faydaları arasındadır. Buna göre balın faydaları genel olarak şunlardır:

Antiseptik özelliği sayesinde mikropları öldürücü etkisi mevcuttur.

Antioksidan ile antibakteriyel etkileri bulunmaktadır.

Bağışıklığın güçlenmesine katkı sağlar.

Hücre yenileyici özelliği, çiçek balın faydaları arasındadır.

Cilt sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır.

İshal gibi mideyle alakalı rahatsızlıkların giderilmesinde etkin bir role sahiptir.

Kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolün yükselmesini sağlar.

Antienflamatuar içerdiği için öksürük kesici özelliği vardır. Bu özelliği 1 kaşık balın faydaları arasında bulunur.

Sporcular için önemli bir karbonhidrat deposudur. Sporcu kişilerin performanslarının artmasına yardımcı olur ve enerji verir.

Kan akışını dengeleyici özelliğiyle üst solunum yolu iltihaplarına karşı koruyucu etkisi, petek balın faydaları arasında yer alır.

Bal hangi hastalıklara iyi gelir?

Bal içerisinde bulunan vitaminler, antioksidanlar, protein ve çeşitli mineraller sayesinde birçok rahatsızlığın giderilmesinde oldukça etkili bir besin kaynağıdır. Kalp ve damar rahatsızlıklarına yakalanma oranını büyük ölçüde düşüren bal, aynı zamanda sindirim sistemi sağlığını korumaktadır. Hafıza üzerinde de olumlu etkileri olan bal, konsantrasyonun artmasına yardımcı olur. Kolesterol değerlerini kontrol altına alarak kalp sağlığına da olumlu katkılar sağlar. Doğal bir antiseptik ve antibakteriyel niteliği bulunduğundan hastalıklarla mücadele edilmesini kolaylaştırır ve bağışıklığın kuvvetlenmesine yardımcı olur.

Ayrıca balın anti kanser özelliğinin de mevcut olduğuna inanılır. Bu inanışa göre kanseri engellemekte ve var olan kanser hastalığının ilerlemesini durdurmaktadır.

Bal seçiminde organik olunmasına dikkat edilmesi önemlidir. Boğazı yumuşatıcı etkisi olan bal güçlü bir öksürük kesici niteliğe de sahiptir. Üst solunum yolu rahatsızlıklarının iyileşmesine katkı sağlayıcı özelliği, hakiki balın faydaları arasında sayılır.

Aç karnına bal yemek ne işe yarar?

Bal hem antioksidan hem antibakteriyel hem de antiseptik özellikleriyle öne çıkan şifa kaynağı bir besin türüdür. Balın uykusuzluk, stres, depresyon gibi olumsuz durumlar üzerinde de önemli etkileri vardır. Gece yatmadan bal yemek, kişilerin daha sağlıklı bir uyku uyumasını sağlamaktadır. Ayrıca depresyon ve stres gibi durumların azalmasına da yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra aç karnına bal yemenin de insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri mevcuttur. Aç karnına bal yemenin faydaları genel olarak şöyledir:

Mide ağrılarının azalmasında etkilidir.

Sindirim sistemi sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Bağışıklığın güçlenmesini ve vücudun daha zinde olmasını sağlar.

Mevsimsel geçişlerde görülen soğuk algınlığı, nezle gibi rahatsızlıkların daha kısa sürede atlatılmasına yardımcı olur.

Vücuda enerji verici özelliği vardır.

Bal nasıl yenirse faydalı olur?

Bal insan sağlığı yönünden oldukça yararlı bir besin çeşidi olarak bilinir. Özellikle güne bal ile başlamak vücudun daha zinde ve enerjik olmasında fazlasıyla etkilidir. Bu bağlamda günde kaç kaşık bal yenmeli konusu akıllara gelebilir. Pek çok beslenme uzmanı balın tüketim miktarını 3 ila 5 yemek kaşığı kadar tavsiye etmektedir. Bal tek başına tüketilebileceği gibi ılık su içine eklenerek de tüketilebilmektedir. Bu şekildeki tüketimi de vücudun yeni bir güne daha zinde başlamasını sağlamaktadır.

Bal çok faydalı bir besin olmasına karşın bazı bireylerin bu besini tüketmesi tavsiye edilmemektedir. Balın faydaları kadar balın zararları da olabilmektedir. Fazla kiloya sahip kişilerin, 1 yaşından küçük çocukların, diyabet hastalığı olanların bu besini tüketmemesi gerektiği söylenir. Ayrıca bala karşı bazı kişilerin alerjisi olabilir. Bu yüzden bal tüketmeden önce uzman bir hekime danışılması büyük önem arz eder.





