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Balina tarafından yutulmuştu! Dehşet anlarını anlattı: "Öleceğime ikna olmuştum..."

02.07.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bir adam, geçen yıl devasa boyutlardaki bir kambur balina tarafından yutuldu. Talihsiz adam yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. İşte bütün detaylar!

Balina tarafından yutulmuştu! Dehşet anlarını anlattı: "Öleceğime ikna olmuştum..."

2021'in Haziran ayında ıstakoz dalgıcı olan Michael Packard, henüz 3 metre dalmışken dev bir kambur balinanın ağzına sıkıştı.

40 SANİYE BOYUNCA AĞZINDA KALDI

Packard'ın aktardığına göre, iki dalış yaptıktan sonra üçüncü dalış için hazırlanan talihsiz adam, 3 metre daldıktan sonra etraf bir anda karardı...

Balinanın ağzına girdiğinde bir anda çok yoğun bir su akışı olduğunu ifade eden Packard, balinanın ağzındayken solunum cihazına uzanmaya çalıştı fakat heyacandan cihazı düşürdü.

"EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜM..."

Balinanın ağzındayken bulunduğu durumdan kesinlikle kurtulamayacağını düşündüğünü ifade eden Packard kendisine "İşte bu, Michael. İşte böyle. Böyle ölüyorsun" dediğini söyledi.

Ayrıca Packard, "Ve bu durumdan kurtulamayacağımdan yüzde 100 emindim. Çocuklarımı ve karımı düşündüm." ifadelerini kullandı.

BALİNANIN KAFASINI SALLAMAYA BAŞLAMASIYLA...

Balinanın ağzına girdikten 40 saniye sonra Packard, balinanın bir anda yüzeye çıktığını ve kafasını sağa sola sallamaya başladığını söyledi. Bu sayede dışarı çıkabilen talihsiz adam, balinanın ağzındayken 'ciğerlerinin patlamadığına' da şükretti.

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