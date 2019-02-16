"Balkanlar'da Türkler" paneli

EDİRNE (AA) - Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili ve Parlamento Başkan Vekili Müferrah Şinik, "Kosova Türk toplumu çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlılara her birey kendi ihtiyaçları doğrultusunda Türk kanallarını ilgiyle izlemektedir." dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Trakya Üniversitesi (TÜ) iş birliğiyle düzenlenen "Mirasımızın İzinde: 1. Balkan - Türk Kadın Çalıştayı" kapsamında düzenlenen "Balkanlar'da Türkler" panelinde konuşan Şinik, milli ve manevi değerlerin korunmasında ve yeni nesillere aktarılmasında televizyonun, özellikle dizilerin kullanılmasının Balkanlar'da yaşayan Türk toplumu açısından hem olanaklar hem de zorluklar barındırdığını anlattı.

Şinik, şunları kaydetti:

"Kosova Türk toplumu çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlılara her birey kendi ihtiyaçları doğrultusunda Türk kanallarını ilgiyle izlemektedir. Rant uğruna, milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan dizilerin ölçüsüzce yayınlanması değerlerimizin korunmasına yönelik tehdit oluşturmaktadır. Televizyon kullanımı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve Türk dizi yapımcılarının kaliteyi artırarak milli, manevi ve Batı merkezli değerler olgular arasında ölçülü ve dengeli yapımlar üretmesi geleneklerimizin korunması açısından önem taşımaktadır."