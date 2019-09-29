HABER

Balkonda otururken maganda kurşunuyla vuruldu1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 22:20 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde evinin balkonunda oturan 82 yaşındaki Hanım Aykaç’a yorgun mermi isabet etti.

Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Derince ilçesinde evinin balkonunda oturan 82 yaşındaki Hanım Aykaç’a yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan Hanım Aykaç’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay akşam saatlerinde Derince Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Hanım Aykaç, bir anda göğsünde bir acı hissederek çığlık attı. Yaşlı kadının çığlığı üzerine balkona koşan yakınlarının ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Göğsünden vurulduğu tespit edilen Hanım Aykaç,sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yorgun mermiyle vurulduğu saptanan Hanım Aykaç’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri mermiyi ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

PARTNERİşte Miss Turkey 2019 finalistleri! İşte Miss Turkey 2019 finalistleri!
Tramvayın arkasına asılan kadının tehlikeli yolculuğu kameradaTramvayın arkasına asılan kadının tehlikeli yolculuğu kamerada
Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz!Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valiliği'nden 'AFAD toplantısı' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'AFAD toplantısı' açıklaması

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İncirliova Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz kararı

Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz!

İstanbul Valiliği'nin 'İmamoğlu' açıklamasına İBB'den yanıt

İstanbul Valiliği'nin 'İmamoğlu' açıklamasına İBB'den yanıt

AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı

AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Oyun oynayan çocukların arasına daldı: 1 çocuk hayatını kaybetti

Oyun oynayan çocukların arasına daldı

MSB'den flaş açıklama: Türk Hava Sahası'nı 6 kez ihlal eden İHA vuruldu

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.