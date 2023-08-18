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  4. Balkondan düşüp hayatını kaybetmişti... Sır ölümde korkunç şüphe! Gözaltına alınanlarla ilgili yeni gelişme

Balkondan düşüp hayatını kaybetmişti... Sır ölümde korkunç şüphe! Gözaltına alınanlarla ilgili yeni gelişme

18.08.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta 2. kattan düşen 29 yaşındaki Gizem Kılınç’ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan ev sahibi arkadaşı T.A. (46) ile A.A. (46) serbest bırakıldı. Polis intihar şüphesi üzerinde dururken, Kılınç’ın ölümünü otopsi ve toksikoloji raporu aydınlatacak.

Balkondan düşüp hayatını kaybetmişti... Sır ölümde korkunç şüphe! Gözaltına alınanlarla ilgili yeni gelişme

Korkunç olay, 17 Ağustos saat 02.00’de Çaycuma ilçesi Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Gizem Kılınç, arkadaşı A.A. isimli erkek ile T.A.’nın annesiyle birlikte yaşadığı evine gitti. Arkadaşlarıyla birlikte bir süre evde zaman geçiren Kılınç, 2. kattan, beton zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gizem Kılınç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kılınç’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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Soruşturma kapsamında T.A. ve arkadaşı A.A. gözaltına alındı. T.A.’nın annesine ise gözaltı işlemi uygulanmadı.

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TUVALETE GİTMEK İÇİN KALKTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. T.A.’nın ifadesinde, alkol aldıktan sonra Gizem Kılınç ile birlikte uyuduklarını, genç kadının tuvalete gitmek için kalktığını ve olayı görmediğini söylediği öğrenildi.

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Olay yerinde yapılan incelemede ayrıca Gizem Kılınç’ın düşerken alt kattaki çanak antene de çarptığı belirlendi.

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POLİS İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYOR

Polis, intihar şüphesi üzerinde dururken, Gizem Kılınç’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporunun, olayda uyuşturucu madde kullanılıp kullanılmadığının öğrenilmesi için de toksikoloji raporunun beklendiği belirtildi. (DHA)

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