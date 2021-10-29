HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balon balığı tebliği değişiyor! Kuyruk alımı geri geliyor

Balon balığı tebliği değişiyor! Kuyruk alımı geri geliyor

29.10.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz'de en tehlikeli istilacı tür balon balığının ücret karşılığı avlanması uygulamasında şu ana kadar teslimatı yapılan balık sayısı 5 bin 66 oldu. Vücut olarak teslimatı balıkçılara zahmetli geldiği ve beklenen düzeyde av oluşmadığı için, kuyruk alımı da yapılabilecek şekilde yeniden tebliğ değişikliğine gidiliyor.

Balon balığı tebliği değişiyor! Kuyruk alımı geri geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün Süveyş Kanalı’ndan geçerek Akdeniz'e göç eden en tehlikeli tür ve zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü balon balığı popülasyonunun azaltılması amacıyla başlattığı satın alma kampanyasında şu ana kadar beklenen sonuçlara ulaşılamadı.

3 YILDA 16.5 MİLYON BALON BALIĞI HEDEFİ

Mayıs ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Karara göre balon balığının benekli türünden 500 bine kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyona kadar tanesine 50 kuruş ödeme yapılıyor. 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan tebliğe göre, yıllık 5,5 milyon olmak üzere, toplamda 16,5 milyon balon balığının ekosistemden çıkartılması hedefleniyor.

3666f3b3a54f8b38e0428f269a486b2b

10 İLDE 64 ALIM NOKTASI

İlk defa 2020 yılında başlatılan uygulamada sadece Akdeniz illeri yer alırken, bu yılki uygulamaya Ege illeri de eklendi. Akdeniz ve Ege'ye kıyısı olan 10 il destek kapsamına alındı. Tebliğ kapsamında Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Hatay, İzmir, Mersin ve Muğla illerinde balıkçı barınakları ve tarım ilçe müdürlükleri aracılığıyla 64 alım noktası oluşturuldu.

BEKLENEN DÜZEYDE AV GERÇEKLEŞMEDİ

10 ilde belirlenen 64 balon balığı alım noktasında, temmuz ayından bu yana Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri ile balıkçı barınaklarına getirilen balon balığı sayısı 5 bin 66 oldu. Alım noktalarındaki yetkililer, 2020 yılında uygulanan kuyruk alımına göre, bu yılki tüm vücut halindeki alım şeklinin balıkçılar için zahmetli olduğunu kaydetti.

9928998212287963e143e0736242c6c9

YAZ DÖNEMİ AV YASAĞI DA ETKİLEDİ

Balıkçılar için alım gününe kadar tüm vücut halinde avlanan balon balıklarının muhafazası ve taşınması gibi işlemler zor geldiği için beklenen düzeyde talep oluşmadığı açıklandı. Avlanan balon balığı sayısındaki azlığın diğer bir nedeni olarak da yaz dönemindeki av yasakları ve küçük ölçekli balıkçıların birçoğunun ikinci bir işte çalışıyor olması gösterildi.

TEBLİĞ DEĞİŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce, Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'de değişiklik için çalışma başlatıldı. Balıkçıların 2020 yılında olduğu gibi balon balığı avına rağbet göstermelerini sağlamak için, yeniden kuyruk alımı uygulaması hayata geçirilecek. Bu konuda tebliğde yapılacak değişikliğin ise kasım ayı içinde yürürlüğe girmesi ve balon balığı avcılığının artması hedefleniyor.

95589a347b72891ae9a9c64bb2cdbb06

23 BİN TL'YE YAKIN ÖDEME

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, temmuz ayından bugüne kadarki süreçte destek kapsamında, balıkçılar tarafından avlanan ve teslimi yapılan toplam 5 bin 66 balon balığı karşılığında, 23 bin TL'ye yakın ödeme yapıldı. Tebliğ kapsamındaki Akdeniz ve Ege denizlerine kıyısı olan 10 ilden Edirne, Balıkesir ve Çanakkale dışındaki 7 ilden alım gerçekleşti.

EN ÇOK ANTALYA'DA AVLANDI

Bu yılki alımlarda 1885 balon balığıyla Antalya ilk sırada yer alırken, toplamda 8 bin 500 TL'ye yakın ödeme yapıldı. Muğla'dan 1398 balık teslim edildi ve 5 bin 770 TL ödeme yapıldı. Hatay'da 3 bin 772, Mersin'de 3 bin 505 balon balığı teslimatı yapıldı. Balığın görüldüğü en kuzey nokta İzmir olurken, şu ana kadar İzmir'de avlanan 66 balon balığı teslimatı oldu.

BENEKLİ TÜR YOĞUNLUĞU

Tür bazlı avlanan balon balıklarına bakıldığında ise 4 bin 208 adetle benekli (gümüş yanaklı) balon balığı ilk sırada yer alıyor. Diğer türler ise altın balon balığı, Süveyş balon balığı, cüce balon balığı, dikenli balon balığı olarak sıralanıyor. Alımı yapılan balon balıklar ise imha edildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
PARTNER Kaan Yıldırım'ı kızdıran 'Hadise' sorusu Kaan Yıldırım'ı kızdıran 'Hadise' sorusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deCumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz balon balığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Facebook adını değiştirdi

Facebook adını değiştirdi

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Şantaj yaparak 5 milyon lira isteyen gazeteci tutuklandı

Şantaj yaparak 5 milyon lira isteyen gazeteci tutuklandı

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un kocası da katıldı!

Gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un kocası da katıldı!

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin lideri bakın kim çıktı

Küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin lideri bakın kim çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.