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Balon balığı uyarısı: Siyanürden daha zehirli!

11.02.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Balon balığı uyarısı: Siyanürden daha zehirli!

ir balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar zehir bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, balon balığının bilinen herhangi bir panzehrinin bulunmadığını söyleyerek balon balığı yenmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Deval, yaptığı açıklamada, balon balıklarının dünyadaki en zehirli ikinci omurgalı hayvan olarak kabul edildiğini belirtti. Balığın yumurtalık, karaciğer, bağırsak, kas dokuları ve derilerinde tetrodotoksin adı verilen zehir bulunduğuna işaret eden Deval, "Siyanürden daha zehirli bu zehir, insanlar için de ölümcüldür. Bir balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar zehir bulunuyor, bilinen bir panzehri de yoktur." dedi.

BALIK YEDİKTEN SONRA AĞIZDA UYUŞMA HİSSEDİYORSANIZ DİKKAT!

Zehirlenmenin, balığı yedikten 10 dakika ile 45 dakika arasında kendisini göstermeye başladığına dikkati çeken Deval, semptomların ağızda uyuşma, mide bulantısı ve kusmayla kendini gösterdiğini vurguladı.

Deval, balığın tüketilmemesi gerektiğini kaydetti.

İHA

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