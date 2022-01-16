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Baltayla kiracısının kapısını kırıp eşyalarını parçalamıştı! Ev sahibi Naim Akgün konuştu: Pazartesi günü yine saldıracağım

16.01.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Bayrampaşa'da kira zammını kabul etmeyen ve evden çıkmayan kiracısının kapısını baltayla kırıp içeri giren ev sahibi konuştu. "Kirayı 4 bine çıkaracağımı söylemişler öyle bir şey yok" ev sahibi Naim Akgün "Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Baltayla kiracısının kapısını kırıp eşyalarını parçalamıştı! Ev sahibi Naim Akgün konuştu: Pazartesi günü yine saldıracağım

Son dakika haber: İstanbul'da geçtiğimiz hafta kiracılarının çıkmak istememesi ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine 93 yaşındaki Naim Akgün, eline aldığı baltayla kiracısının kapısını kırıp içeri girmişti. Evdeki eşyaları baltayla parçalayan 93 yaşındaki Naim Akgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu İhsan Akgün tutuklanmıştı. Olay sonrası konuşan ev sahibi Naim Akgün, "Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

BALTAYLA İÇERİ GİRİP EŞYALARI PARÇALADI

Olay, geçen çarşamba günü 23.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 93 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün, bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı. Kiracılarının çıkmak istememesi ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine Naim Akgün, baltayla kapıya dayandı. Naim Akgün, eline aldığı baltayla dış kapıyı kırıp içeri girdi. İçeride aile olmasına aldırmadan evin diğer kapılarını da baltayla parçaladı. Ev sahibinin baltayla daire kapısının kırdığı anlar, ise bina sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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OĞLU TUTUKLANDI, KENDİ SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası gözaltına alınan Naim Akgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu İhsan Akgün tutuklandı. Serbest bırakılan 93 yaşındaki Naim Akgün, açıklamalarda bulundu.

EV SAHİBİ NAİM AKGÜN KONUŞTU: BUNLARLA NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM

Naim Akgün, "Üç sene önce kiraya verdik. 'Torunlarım gelip bana bakacak' dedim. Yedinci katta tek başıma yaşıyorum. Çıkmalarını söyledim, çıkmadılar. Böyle bir şey yaşandı. Benim çocuğu içeri attılar, İhsan'ı hapse attılar. Kirayı 4 bine çıkaracağımı söylemişler öyle bir şey yok. 6 aydır 7 aydır para vermediler. Ben bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Başımıza iş açtılar. Ben 93 yaşındayım. Bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Biz bunlara yer bulduk. Yeri beğenmediler, pahalı dediler kötü dediler" dedi.

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NAİM AKGÜN: PAZARTESİ GÜNÜ 7-8 CAMINI KIRACAĞIM

Akgün, "6 aydır yer arıyoruz yine olmuyor. Ben şimdi ne yapayım. İçeride on kişiler. Neyle saldırayım. Ben şikayetçi oldum. Polis de bıktı bunlardan. Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım. Suyu kestirdik suyu açtılar, elektriği kestirdik elektriği açtırdılar. Herkes bunların yanında. Ben 40 senedir buradayım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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