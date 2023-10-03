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Balya balya para ile sınırı geçmeye çalışırken yakalandılar!

03.10.2023 10:30 | Son Güncelleme:
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Bulgaristan’ın Türkiye’ye açılan Kapitan Andreevo sınır kapısından Türkiye’ye geçmeye çalışan otobüs ve tırda toplamda 4 milyon lira değerinde para yakalandı. Otobüste 44 bin 850 euro sürücü koltuğunun altında bulunurken, tırdaki 83 bin 410 İngiliz Sterlini sürücü kabininin arka kısmındaki döşemenin arka kısmına saklanmış halde bulundu. İşte detaylar...

Balya balya para ile sınırı geçmeye çalışırken yakalandılar!

Bulgaristan Sınır kapısına sabah saatlerinde sınır kapısına gelen 12 yolcu, bir görevli ve bir şoförün bulunduğu otobüste yapılan aramada sürücü koltuğunun altına, poşetler içerisinde 200, 100, 50, 10 ve 5 euroluk banknotlar halinde saklanmış halde bulunan paraya el konuldu. Ele geçirilen miktarın 44 bin 850 euro olduğu belirlendi. Paranın otobüste görevli kişiye ait olduğunun belirlenmesi üzerine Türk vatandaşı olan 34 yaşındaki K.A. hakkında işlem başlatıldı.

TIR ŞOFÖRÜ DÖŞEME ARASINA 83 BİN 410 İNGİLİZ STERLİN SAKLADI

Diğer olay ise İngiltere’den gelip, Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye mal taşıyan Türk plakalı bir tırda yaşandı. Aracın Türk vatandaşı şoförü yanında beyan edilecek yüksek miktarda değerli ziynet eşyası, Leva veya diğer döviz cinsinden para bulunmadığını belirtti. Şüphelenen Bulgar yetkililer aracı detaylı olarak aradığında, sürücü kabininin arka kısmındaki döşemenin arka kısmına saklanmış İngiliz Sterlini cinsinden para balyalarını buldu. Ele geçirilen toplam 83 bin 410 İngiliz Sterlini’ne el konuldu.

Yakalanan parala el konulurken otobüs görevlisi ve tır şoförü hakkında olaylarla ilgili Haskovo Bölge Dairesi Svilengrad Bölge Savcılığı’nın gözetiminde soruşturma başlatıldı.

İHA

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