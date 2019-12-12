"Balyoz'da kumpas" davası dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi

Duruşmada daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine hükmedilen Baransu'nun eski eşi Esra Konur ile Konur'un babası Ömer Konur ve arama yapılan evin apartman görevlisi Bülent Çakmak'ın bilgisine başvuruldu.

Mahkeme heyeti, Cemal Temizöz, Süha Tanyeri ve Ahmet Yavuz'un katılma taleplerinin reddine, daha önce müdahilliklerine karar verilen Dursun Çiçek ve Suat Aytın'ın aralarında bulunduğu kişilerin ise müdahilliklerinin devamına karar verdi.

- "FETÖ ile ilgili bir duruma şahit olmadım"

Beyanda bulunan Konur, Mehmet Baransu ile İstanbul'da bir İngilizce kursunda tanıştıklarını, kendisinin öğrenci, Baransu'nun ise yeni mezun olduğunu belirterek, "2001 yılında evlendik. Tanıştığımız dönemde Mehmet'in FETÖ irtibatı izlenimi yoktu. Evlendikten bir hafta sonra dil öğrenmek için Amerika'ya gittik. 3 yıl sonra döndük. Ben FETÖ ile ilgili bir duruma şahit olmadım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti başkanının, savcılık ve polisteki farklı ifadesini hatırlattığı Konur, "Ben öyle bir tutanağı okumadım, öyle bir şey söylemedim." dedi. Cemaatle ilgili somut hiçbir şey görmediğini ve Amerika'ya dil öğrenmek için gittiklerini tekrarlayan Konur, şunları kaydetti:

"Mehmet ağır işlerde de çalıştı Amerika'da. Evet Türkiye'de Cihan Haber Ajansı'nda da çalıştı. Taraf gazetesine geçti. Mehmet'in Tuncay Opçin'le görüştüğünü biliyorum. Ancak ben sadece bir kez hastanede gördüm. Benim gözümle gördüğüm bir şey yok. Boşandığımız gün, Mehmet'i birlikte oturduğumuz evin sığınağındaki eşyaları almaya çağırdım. Bir kısmını aldı, bir kısmı da kaldı. Kalan eşyaları görevliyle beraber sığınağa indirdik. Maalesef ki annem ihbar edip, 'Burada belgeler var.' demiş. Polisler arama yaparken biz baştan sona kadar orada yoktuk. Avukatlarım şahitlik etmemiştir. Bir gün önce Mehmet gözaltına alınmıştı, çocuklar iyi değildi. Ben çocuklarımın yanındaydım. Ondan sonra sayfalarca tutanak imzaladım. İçeriğine bakmadım."