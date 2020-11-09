Bamya tohumunun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilir?

Yüzyıllardır birçok toplum tarafından tüketilen bamya, içeriğinde bulunan besleyici değerleri sayesinde vücudun tüm C vitamini ve potasyum ihtiyacını tek başına karşılamaya yeter. Sebzesi kadar tohumu da vücuda yararlı birçok vitamini bünyesinde barındırır. Bu yüzden bamya tohumu kullanmak bağışıklık sistemine fayda sağlar. Bamya tohumu hakkında tüm merak ettiklerinizi yazımızda sizler için derledik! Bamya Tohumu Ne İşe Yarar? Bamya tohumu faydaları diyet yapanlardan sağlığına dikkat edenlere, sağlıklı kilo vermek isteyip şeker dengesini korumaya özen gösteren herkesin tüketebileceği bir tohum türüdür. “Bamya tohumu nasıl kullanılır?” sorusuna cevap arıyorsanız bunun en bilindik yöntemi tohumların çayını demlemek olacaktır. Öğütücü ile çekilen bamya tohumları french press içerisine konur ve bu şekilde demleme işlemi 9 - 10 adet bamya tohumu için 5 dakika süre ile yapılır. Yapımı bir o kadar kolay olan bamya tohumu çayı ile kilo dengesi korunabilir. Bamya Tohumu Neye İyi Gelir? Bamya tohumunun yararı vücuda anti stres etkisi katmasıdır. Gün boyu yaşanan yoğun bir iş temposunun ardından içilen bir bardak bamya tohumu çayı rahatlatıcı bir etki sunar. Bu sebeple her akşam tüketilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Antioksidan etkiye sahip olan bamya tohumu vücudun yenilenmesine ve tazelenmesine fırsat sunar. Uzun süreli ve dengeli kullanımlarda özellikle şeker seviyesini dengede tutan bamya tohumu ile diyabetin önüne geçilebilir. Ruh sağlığı içinde birçok etkisi bulunan bamya tohumu stres yönetiminin doğal yollarla yapılabilmesine fırsat sunar.

Vitamince Zengin Bamya Tohumu Bamya tohumunun K vitamini, C vitamini ve potasyum katkısı sayesinde vücudun eksik tüm vitamin değerleri tamamlanabilir. “Bamya tohumu neye iyi gelir?” sorusunu merak edenler için bir başka yarar ise kanamalı yaraların iyileşme sürecini hızlandırır. Kemikleri güçlendirir ve osteoporoz riskini azaltır. Kırık veya incinmelerde kemikleri güçlendirdiği için daha hızlı bir iyileşme süreci geçirilmesine katkı sunar. Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olarak kan akışının daha verimli gerçekleşmesini sağlar. Bamya: Faydaları nelerdir? Tümör Hücrelerinin Düşmanı Bamya tohumu kullanımı düzenli olarak yapıldığında tümör hücrelerinin azaldığı ve büyümesinin gerilediği gözlemlenmiştir. Hangi tümör olursa olsun yine de doktor kontrolünde kullanmakta yarar vardır. Bu sebeple kronik bir hastalığı olan kişiler uzman doktorlarına danışarak bamya tohumunu düzenli olarak kullanmaya başlayabilir. Her bitkide olduğu gibi bamya tohumunun zararları ise uzun süreli veya sıklıkla kullanılması sonucunda vücutta toksik etki yaratabilir. Unutulmamalıdır ki kulaktan dolma bilgiler ile hiçbir şifalı bitki denenmemelidir. Masum gibi görünseler de içerisinde bulunan büyük oranda yararlı bileşenlerin vücuda fazla alınması farklı bir takım olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Hangi bitki tohumu olursa olsun kişilerin önce doktorlarına danışarak bu tohumları nasıl kullanmaları gerektiğini belirlemelidir.

Karaciğeri Korur Bamya tohumu düzenli olarak kullanıldığı zamanlarda karaciğer sağlığını koruyarak uzun vadede büyük yarar sağlar. Karaciğer sorunları geri dönüşümü zor olan bir takım hastalıklardan oluşabilir. Bamya tohumu ise zamanla bu hastalıkların daha aza inmesine veya ortadan kalkmasına son derece olumlu şekilde yardımcı olarak karaciğeri korur. Cildi Canlandıran Etki Bamya tohumunun birçok faydasından biri ise cildi canlandıran kolajen etkisidir. Cildin yaşlanmasını geciktirerek daha canlı ve sağlıklı bir görünüm oluşturabilir. Cilt yüzeyinin daha esnek olmasına katkı sağlayarak çinko ve kolajen içeriği sayesinde yenilenmeyi artırır ve capcanlı bir cilt görünümü elde edilebilir. Sağlıklı Kilo Verin Birçok kişi tarafından bilinen bamya tohumunun zayıflamaya yardımcı etkisi içeriğinde bulunan bol lifli besin değerleri sayesinde mümkün olur. Düzenli bir şekilde tüketilen bamya tohumu sağlıklı bir kilo verimi gerçekleştirir. Egzersiz öncesinde tüketilen bamya tohumu çayı vücudun metabolizmasını harekete geçirerek kilo verme işlemini hızlandırır. Ayrıca bamya tohumu tok tuttuğu için de kilo vermede büyük avantaj sağlar. Bamya bitkisinin kendisini ve tohumunu tüketmek büyük oranda yağ oranının zamanla azalmasına yardımcı olur.