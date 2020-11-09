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Bamya tohumunun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.11.2020 10:23 | Son Güncelleme

Bamya tohumu faydası saymakla bitmez birçok derde deva sunar. Sağlığınız için pek çok yararı bulunan bamya tohumu ile siz de vücudunuzun ihtiyacı olan C vitaminini sağlayabilirsiniz.

Bamya tohumunun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilir?

İçindekiler

  • Bamya Tohumu Ne İşe Yarar?
  • Bamya Tohumu Neye İyi Gelir?
  • Bamya Tohumu Kullanımı
  • Bamya Tohumu Nasıl Oluşur?

Yüzyıllardır birçok toplum tarafından tüketilen bamya, içeriğinde bulunan besleyici değerleri sayesinde vücudun tüm C vitamini ve potasyum ihtiyacını tek başına karşılamaya yeter. Sebzesi kadar tohumu da vücuda yararlı birçok vitamini bünyesinde barındırır. Bu yüzden bamya tohumu kullanmak bağışıklık sistemine fayda sağlar. Bamya tohumu hakkında tüm merak ettiklerinizi yazımızda sizler için derledik!

Bamya Tohumu Ne İşe Yarar?

Bamya tohumu faydaları diyet yapanlardan sağlığına dikkat edenlere, sağlıklı kilo vermek isteyip şeker dengesini korumaya özen gösteren herkesin tüketebileceği bir tohum türüdür. “Bamya tohumu nasıl kullanılır?” sorusuna cevap arıyorsanız bunun en bilindik yöntemi tohumların çayını demlemek olacaktır. Öğütücü ile çekilen bamya tohumları french press içerisine konur ve bu şekilde demleme işlemi 9 - 10 adet bamya tohumu için 5 dakika süre ile yapılır. Yapımı bir o kadar kolay olan bamya tohumu çayı ile kilo dengesi korunabilir.

Bamya Tohumu Neye İyi Gelir?

Bamya tohumunun yararı vücuda anti stres etkisi katmasıdır. Gün boyu yaşanan yoğun bir iş temposunun ardından içilen bir bardak bamya tohumu çayı rahatlatıcı bir etki sunar. Bu sebeple her akşam tüketilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Antioksidan etkiye sahip olan bamya tohumu vücudun yenilenmesine ve tazelenmesine fırsat sunar. Uzun süreli ve dengeli kullanımlarda özellikle şeker seviyesini dengede tutan bamya tohumu ile diyabetin önüne geçilebilir. Ruh sağlığı içinde birçok etkisi bulunan bamya tohumu stres yönetiminin doğal yollarla yapılabilmesine fırsat sunar.

Vitamince Zengin Bamya Tohumu

Bamya tohumunun K vitamini, C vitamini ve potasyum katkısı sayesinde vücudun eksik tüm vitamin değerleri tamamlanabilir. “Bamya tohumu neye iyi gelir?” sorusunu merak edenler için bir başka yarar ise kanamalı yaraların iyileşme sürecini hızlandırır. Kemikleri güçlendirir ve osteoporoz riskini azaltır. Kırık veya incinmelerde kemikleri güçlendirdiği için daha hızlı bir iyileşme süreci geçirilmesine katkı sunar. Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olarak kan akışının daha verimli gerçekleşmesini sağlar.

Bamya: Faydaları nelerdir?Bamya: Faydaları nelerdir?

Tümör Hücrelerinin Düşmanı

Bamya tohumu kullanımı düzenli olarak yapıldığında tümör hücrelerinin azaldığı ve büyümesinin gerilediği gözlemlenmiştir. Hangi tümör olursa olsun yine de doktor kontrolünde kullanmakta yarar vardır. Bu sebeple kronik bir hastalığı olan kişiler uzman doktorlarına danışarak bamya tohumunu düzenli olarak kullanmaya başlayabilir. Her bitkide olduğu gibi bamya tohumunun zararları ise uzun süreli veya sıklıkla kullanılması sonucunda vücutta toksik etki yaratabilir. Unutulmamalıdır ki kulaktan dolma bilgiler ile hiçbir şifalı bitki denenmemelidir. Masum gibi görünseler de içerisinde bulunan büyük oranda yararlı bileşenlerin vücuda fazla alınması farklı bir takım olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Hangi bitki tohumu olursa olsun kişilerin önce doktorlarına danışarak bu tohumları nasıl kullanmaları gerektiğini belirlemelidir.

Karaciğeri Korur

Bamya tohumu düzenli olarak kullanıldığı zamanlarda karaciğer sağlığını koruyarak uzun vadede büyük yarar sağlar. Karaciğer sorunları geri dönüşümü zor olan bir takım hastalıklardan oluşabilir. Bamya tohumu ise zamanla bu hastalıkların daha aza inmesine veya ortadan kalkmasına son derece olumlu şekilde yardımcı olarak karaciğeri korur.

Cildi Canlandıran Etki

Bamya tohumunun birçok faydasından biri ise cildi canlandıran kolajen etkisidir. Cildin yaşlanmasını geciktirerek daha canlı ve sağlıklı bir görünüm oluşturabilir. Cilt yüzeyinin daha esnek olmasına katkı sağlayarak çinko ve kolajen içeriği sayesinde yenilenmeyi artırır ve capcanlı bir cilt görünümü elde edilebilir.

Sağlıklı Kilo Verin

Birçok kişi tarafından bilinen bamya tohumunun zayıflamaya yardımcı etkisi içeriğinde bulunan bol lifli besin değerleri sayesinde mümkün olur. Düzenli bir şekilde tüketilen bamya tohumu sağlıklı bir kilo verimi gerçekleştirir. Egzersiz öncesinde tüketilen bamya tohumu çayı vücudun metabolizmasını harekete geçirerek kilo verme işlemini hızlandırır. Ayrıca bamya tohumu tok tuttuğu için de kilo vermede büyük avantaj sağlar. Bamya bitkisinin kendisini ve tohumunu tüketmek büyük oranda yağ oranının zamanla azalmasına yardımcı olur.

Bamya Tohumu Kullanımı

Birçok tohumda olduğu gibi bamya tohumunda da yine öğütme işlemi ile tohumların parçalanması sağlanmalıdır. Bu sayede tohumların etkisi dahada artar ve hangi sorun için çözüm aranırsa daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşılabilir. Çayını demlemek ile uğraşmak istemeyenler dilerse 9 - 10 adet tohumu suyun içerisinde atar ve sabah kalktığında bu suyu tüketebilir. Dilerse tohumlarını da yutabilir. Tüm gece etkisini suya bırakan bamya tohumları hangi sorun için kullanılırsa kullanılsın kısa süre içerisinde sonuca ulaştırır.

Bamya Tohumu Nasıl Oluşur?

Bir o kadar meşakkatli bir süreci bulunan bamya tohumu eldesi bamyanın kendisinden toplanır. Kuruyan ve olgunlaşan bamyaların tohumu çıkarılarak bir tepsi üzerine yayılır. Bamyaların tohumlarını dökmesi için bir dizi işlemden geçmesi gerekir. Uzun bir uğraş ile elde edilen bamya tohumları paketlenir ve aktarlarda satışa sunmak için hazır hale getirilir. Ayrıca uygun fiyatlara satın alınabilecek bamya tohumu fiyatı hemen her yerde bütçeye dosttur. Sizde hangi amaç için kullanmak istiyorsanız en yakın aktardan bamya tohumu temin edebilir, çayını yaparak etkisini kısa süre içerisinde görebilirsiniz. Bamya tohumu ayrıca bozulmayan ve kokmayan bir yapıya sahip olduğu için cam kavanoz içerisinde çok uzun zamanlar muhafaza edilebilir.

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