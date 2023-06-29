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  4. 'Bana neler neler söyledi' Taksimetreyi neden açmadığını sorunca... 'Sen güzel bayansın' Taksicinin sözlü tacizi gündem olmuştu! Balili kadın konuştu

'Bana neler neler söyledi' Taksimetreyi neden açmadığını sorunca... 'Sen güzel bayansın' Taksicinin sözlü tacizi gündem olmuştu! Balili kadın konuştu

29.06.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de bindiği taksinin şoförü tarafından "para önemli değil" denilerek önce sözlü tacize ve ardından da sarkıntılığa uğrayan Bali uyruklu kadın o anları anlattı. Sosyal medyada gündem olan videoda taksicinin 'Sen güzel bayansın' sözleri de duyulmuştu. Güzellik uzmanı olduğu öğrenilen Ayu Girianjani, "Yoldayken taksimetrenin açık olmadığını görünce ben de kendisine sordum. Adam bana neler neler söyledi. Bu durum benim için hiç normal değil" dedi.

İstanbul Fatih Galata Köprüsü üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, 5 senedir Türkiye’de yaşayan ve Endonezya’nın Bali Adası uyruklu olan güzellik uzmanı Ayu Girianjani (27), alışveriş yapmak üzere Şişli’den taksiye binmişti. Kadın yolculuk yaptığı esnada taksimetrenin açık olmadığını görmesi üzerine taksiciye neden açmadığını sormuştu. Taksici şahıs da kadına laf atmaya başlamıştı.

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"PARA ÖNEMLİ DEĞİL" DEMİŞTİ

Kadının rahatsız olmasına rağmen sarkıntılığa devam eden taksici, “para önemli değil” diyerek de sözlü tacizde bulunmuştu. Paylaşılan videoda, taksicinin 'Sen güzel bayansın' sözleri de duyulmuştu. Eminönü’nde taksiden inen Girianjani, 100 lira ödeme yaparak taksiden inmişti. Yaşanan o anları kadın cep telefonu kamerasıyla görüntülemiş, olayla ilgili ise şikayette bulunmadığı öğrenilmişti.

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"BU DURUM BENİM İÇİN HİÇ NORMAL DEĞİL"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Ayu Girianjani, “Ben o gün taksiye bindim. Şişli’den Eminönü’ne doğru gidiyordum. Yoldayken taksimetrenin açık olmadığını görünce ben de kendisine sordum. Adam bana neler neler söyledi. Ben de o şekilde cevap verdim. Neden video çektim, çünkü bu durum benim için hiç normal değil. Kendim için paylaştım” dedi. (İHA)

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