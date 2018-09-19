HABER

Bandırma’da festival başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 22:52 | Son Güncelleme

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )- BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde her yıl düzenlenen '29.

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )- BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde her yıl düzenlenen '29. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali' festival yürüyüşü ile başladı.

Bandırma Korozman Kavşağı'ndan başlayan ve sahil bandında sona eren festival yürüyüşüne Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, animasyon ekipleri ve yaklaşık 500 kişi katıldı. Festival yürüyüşü birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Makedonya halk ekibinin sahne aldığı gösterinin ardından konuşan Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırmalıların birbirinden farklı kültürel etkinliklerle buluşacağını söyledi. Mirza, "Bandırma her alanda çok canlı yaşamıyla, her anı dolu dolu yaşayan bir kenttir. Son günlerde bu canlılık farklı bir boyut kazanmıştır. Sahil şenliği ile başlayan, 17 Eylül kurutuş günü coşkusunu yansıtan programlarla kentimizi sarmıştır. Bugünde 29'uncu kez sizlerle buluşan Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali yeni güzelliklerle sizlere ‘merhaba’ diyor" dedi.

Başkan Mirza’nın konuşmasının ardından 'Umut' resim, seramik, cam sergisi, 'Bandırma’dan izlenimler' isimli fotoğraf sergisi, “Bandırma temalı hediyelik eşya tasarım yarışması sergisi ve 'Sevgi Duvarı' isimli 150 seramik eserinden oluşan projenin açılışı gerçekleştirildi. 23 Eylül'e kadar devam edecek olan festivalde Ece Seçkin 21 Eylül, Ceza 22 Eylül, Demet Akalın 23 Eylül akşamları Cumhuriyet Meydanı’nda halk konserleri verecek. Konserlerin yanı sıra festivalde tiyatro ve sergiler de Bandırmalı sanatseverler ile buluşacak.

PARTNERSosyal medyada deprem olduSosyal medyada deprem oldu
Antalya Kemer’de orman yangını (2)- YenidenAntalya Kemer’de orman yangını (2)- Yeniden
Düğün konvoyunda aracın camından sarkıp, tüfekle havaya ateş açtı (2)Düğün konvoyunda aracın camından sarkıp, tüfekle havaya ateş açtı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

İlginizi Çekebilir

Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'

Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Almanya'dan İzmir'e gelen 19 yaşındaki Neslişah her yerde aranıyor! Gelen telefon polis ekiplerini alarma geçirdi

Almanya'dan İzmir'e gelen 19 yaşındaki Neslişah her yerde aranıyor! Gelen telefon polis ekiplerini alarma geçirdi

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Diğer Haberler
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı

Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı

Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.