Bangladeş Maliye Bakanı Kamal TBMM'de

Türkiye Bangladeş Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ekrem Çelebi, "Savaşta düşmanın yapmayacağı şeyi yaparak bir asırlık TBMM'yi bombaladılar. Atılan 3 bomba ile 30'dan fazla kişi yaralandı. Meclis büyük yara almıştı ancak dimdik ayakta kaldı." dedi.

Bangladeş Maliye Bakanı Başkanı Mustafa Kamal, Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret ettikten sonra TBMM'yi gezdi.

Kamal ve beraberindekilere eşlik eden Türkiye Bangladeş Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Kamal ve beraberindeki heyete, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombaladığı yeri de gösterdi.

15 Temmuz'da yaşananlarla ilgili Kamal'a bilgi veren Çelebi, o gece Meclisin kapalı olduğunu, yaşanan kalkışma üzerinde TBMM'nin olağanüstü toplandığını vurguladı.

Parti ayrımı olmaksızın o gece demokrasiye sahip çıkıldığını da ifade eden Çelebi, "Savaşta düşmanın yapmayacağı şeyi yaparak bir asırlık TBMM'yi bombaladılar. Atılan 3 bomba ile 30'dan fazla kişi yaralandı. Meclis büyük yara almıştı ancak dimdik ayakta kaldı. FETÖ'cü darbecilerin ihaneti unutulmasın diye ise bombalanan yerlerdeki izler silinmedi." diye konuştu.