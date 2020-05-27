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Bangladeş’te korkunç olay! İçeride koronavirüs hastaları vardı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2020 22:46 | Son Güncelleme

Bangladeş’in başkenti Dakka’daki özel bir hastanede çıkan yangın sonucu 5 koronavirüs hastasının hayatını kaybettiği açıklandı.

Bangladeş’te korkunç olay! İçeride koronavirüs hastaları vardı

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Gulşan bölgesinde bulunan özel bir hastanede yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının bulunduğu ünitede yangın çıktı. Yerel saatle 22.00 civarında meydana gelen yangında koronavirüs nedeniyle tedavi gören 5 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

KORONAVİRÜS HASTALARININ İZOLE EDİLDİĞİ ALANDA ÇIKTI

Olayın ardından yapılan resmi açıklamada, yangının çıktığı ünitede koronavirüs tedavisi gören hastaların izole ediliği ifade edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ihbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın sonucu Covid-19 hastaları için kullanılan tüm ekipmanların küle döndüğü aktarıldı. (İHA)

Bangladeş’te hastanede yangın: 5 korona virüs hastası öldü

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