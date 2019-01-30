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Bangladeş’te Şeyh Hasina 3. kez başbakan seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 23:19 | Son Güncelleme

Bangladeş’te dün gerçekleştirilen genel seçimde iktidardaki Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifak, büyük bir zafer kazandı.Bangladeş’te dün gerçekleştirilen seçimleri iktidardaki Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifak kazandı.

Bangladeş’te dün gerçekleştirilen genel seçimde iktidardaki Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifak, büyük bir zafer kazandı.
Bangladeş’te dün gerçekleştirilen seçimleri iktidardaki Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifak kazandı. Seçim Komisyonu Genel Sekreteri Helal Uddin Ahmed, Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifak’ın meclisteki 300 sandalyeden 288’ini kazandığını, Muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi’nin (BNP) öncülük ettiği ve Dr. Kemal Hüseyin’in liderliğindeki Ulusal Birlik İttifakı’nın ise parlamentoda sadece 7 milletvekiliyle temsil edileceğini bildirdi.

Muhalefet seçimlere itiraz etti
Bangladeş’te muhalefet seçimlere itiraz ederek, partizan olmayan bir hükumetin yetkisi altında yeni bir seçim yapılmasını istedi. Muhalefet Hasina’nın liderliğinin giderek daha otoriter hale geldiğini iddia ediyor.
Seçimler sırasında oylamada hile, oy kullanma noktalarının Avami Birliği destekçileri tarafından ele geçirilmesi gibi usulsüzlükler yapıldığını savunan Ulusal Birlik İttifakı’nın lideri Hüseyin, bu sebeple muhalefetin yaklaşık 100 adayının seçimden çekildiğini belirtti.
Hüseyin, ulusal olarak yayınlanan bir basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Seçim komisyonunu bu seçimi geçersiz kılmaya ve partizan olmayan bir hükumet altında yeni bir seçim talep etmeye çağırıyoruz" dedi.

Seçim sırasında yaşanan çatışmalarda 16 kişi yaşamını yitirdi
Bangladeş’te dün 13 seçim bölgesinde iktidar ve muhalefet partisi destekçileri arasında çıkan çatışmalarda 16 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi ise yaralandı.
39 partinin katıldığı seçimlere, muhalefetteki BNP lideri ve ülkenin eski başbakanlarından Halide Ziya, zimmetine para geçirme suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle katılmadı.

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