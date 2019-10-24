Bangladeş'te yakılarak öldürülen genç kızın faillerine idam cezası

Bangladeş'in başkenti Dakka'da genç kızın yakılarak öldürülmesine ilişkin açılan davada yargılanan sanıklar, ölüm cezasına mahkum edildi.

BBC'nin haberine göre, öğretmeninin cinsel tacizine uğradığını emniyet mensuplarına ihbar ettikten 11 gün sonra yakılarak öldürülen Nusrat Jahan Rafi'nin (19) ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle 16 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Savcı Hafız Ahmed kararın, Bangladeş'te cinayet işleyen herhangi birinin cezasız kalamayacağının kanıtı olduğunu söyledi.

Ölüm cezasına çarptırılanlar arasında cinayet emrini veren okul müdürü, genç kızın sınıf arkadaşları ve 2 yerel siyasetçi de bulunuyor.

Soruşturmada bazı polis memurlarının da kızın "aslında intihar ettiğini" öne sürerek olayın üstünün kapatılması için zanlılarla iş birliği yaptığı tespit edildi.

Nusrat Jahan Rafi, başkente 160 kilometre uzaklıktaki Feni şehrinde mart ayının sonlarında öğretmeninin cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla polise şikayette bulunmuştu.

Genç kızın şikayetini geri çekmesi için baskı altına alındığı ileri sürülmüştü.