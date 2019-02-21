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Bangladeş'te yangın: 69 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 08:28 | Son Güncelleme

Bangladeş'te yangın: 69 ölü

DAKKA (AA) - Bangladeş'in başkenti Dakka'da tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında en az 69 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

İtfaiye Genel Müdürü Ali Ahmed, şehrin Eski Dakka adı verilen bölgesindeki Chawkbazar muhitinde gece saatlerinde bir binada başlayan yangının, depolarında kimyasal ve plastik bulunan diğer binalara sıçrayarak hızla yayıldığını belirtti.

İtfaiye servisinden Mahfuz Riben, evlerin, mağazaların ve depoların bulunduğu binaların dar sokaklarla ayrıldığı bölgede çıkan yangında en az 69 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Riben, bölgede mahsur kalan çok sayıda kişi olduğundan ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Yangının, 9 saat süren çalışmaların ardından büyük ölçüde kontrol altına alındığı kaydedildi.

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